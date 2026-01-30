Fillas de Cassandra meten en un Vitrasa a la actriz de «Soy Nevenka» en el primer adelanto del nuevo disco

El primer single del nuevo disco de Fillas de Cassandra ya está disponible. En YouTube ya podemos ver «Saír á fresca», un vídeo en el que nos encontramos con varios cameos. En él vemos a la actriz Cris Iglesias, que vive en Vigo; al vigués «Morris» y a la actriz catalana Mireia Oriol.Estos tres aparecen con María SOA y Sara Faro en una parada de autobús urbano de Vigo en el barrio de Bouzas esperando por un Vitrasa.

Mireia Oriol había protagonizado la película «Soy Nevenka». De hecho, Fillas había compuesto la canción principal del filme de Icíar Bollaín, «Cuando nadie ve». En el comienzo del vídeo, aparece apoyada en una de las paredes laterales de la parada del autobús.

Fillas de Cassandra, en uno de los momentos del vídeo "Saír á fresca". / F.C.

Una conductora real de Vitrasa en el vídeo

Por su parte, «Morris» -que presentó la gala de los Premios Feroz en Pontevedra- surge como un cura, con crucifijo en mano y un libro de Gloria Fuertes. Cris Iglesias los acompaña. Los cuatro acabarán subiendo a un autobús Vitrasa conducido por Nieves Álvarez, de la plantilla de Vitrasa, y que lo pasó muy mal durante la larga huelga del transporte urbano. En «Saír á fresca» surge ataviada con un ropaje que recuerda a uno de los cuadros de Tamara de Lempicka. De hecho, la canción en ese momento la nombra.

El nuevo disco, para abril

Poco a poco en el vídeo van apareciendo otras personas hasta superar la veintena, incluyendo niñas pequeñas y dos señoras vestidas de neopreno con silla-hamaca en las manos y algún familiar de las artistas. Todos suben al Vitrasa que tiene como destino «Tertulia», el nombre del segundo disco de larga duración que se publicará en abril.

En lo que concierne a la música, este tema supone un paso más en la experimentación del grupo. Si «Hibernarse» nos había impactado por su propuesta rompedora en la que jugaban con el ritmo y la ruptura melódica por veces, en este «Saír á fresca» van a más e incluso juegan con voces 'trapeadas' por veces. También marcan la percusión y los teclados que por momentos recuerdan a las procesiones religiosas.

Bouzas, como punto de partida

El vídeo de Fillas de Cassandra -cuyo primer disco fue «Acrópole»- se rodó en Bouzas, junto al Politécnico y el famoso chiringo de venta de productos de pesca El Bicho. También se ve uno de los laterales de la Igrexa de San Miguel de Bouzas.