Más de 370 personas vulnerables lograron un contrato con «la Caixa» el pasado año

El acceso al empleo sigue siendo desigual. En el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, lograr un trabajo puede tornarse complicado. Por ello, la Fundación «la Caixa» desarrolla el programa de inclusión laboral Incorpora. Solo en la provincia de Pontevedra durante el pasado año facilitó un total de 375 contrataciones de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Para «la Caixa» el programa ha puesto de relieve el papel clave de 145 empresas pontevedresas que colaboraron con la entidad para un modelo de contratación más inclusivo. La fundación resalta que «pese a los altos niveles de ocupación registrados en España, el acceso al empleo sigue siendo desigual. Factores como la falta de formación, la edad, el origen, la discapacidad o los problemas de salud física o mental continúan dificultando el acceso al mercado laboral de miles de personas».

El fin de esta entidad es «reducir estas brechas» por lo que impulsa desde 2006 el programa Incorpora, iniciativa que está orientada «a facilitar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con el tejido empresarial».

En el último año, el programa ha reforzado su compromiso con la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género en un contexto en el que la tasa de paro entre las mujeres se sitúa en el 12,11 %, más de tres puntos por encima de la masculina, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2025. Esta desigualdad estructural del mercado laboral se acentúa especialmente en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, que afrontan barreras adicionales, como la precariedad económica o las dificultades de conciliación, factores que limitan sus oportunidades de inserción laboral».

El modelo de Incorpora «se apoya en una red de más de 400 entidades sociales distribuidas por todo el territorio español con más de 1.000 técnicos de orientación y prospección laboral. Estos profesionales diseñan itinerarios personalizados adaptados a las circunstancias y capacidades de cada persona», informa «la Caixa» en una nota.

Añade también que el programa actúa como nexo entre las necesidades de las empresas y el talento delas personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.