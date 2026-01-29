¿Cómo se entiende la mecánica cuántica? ¿Es posible una teoría del todo? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Es posible frenar el envejecimiento? ¿Se pueden fabricar máquinas realmente inteligentes? Y una última: ¿Qué es la conciencia? Partiendo de los interrogantes que expone en el libro «Seis problemas que la ciencia no puede resolver. Los grandes enigmas que aún desafían a la ciencia», la poeta y gestora cultural Patricia Sánchez preguntó ayer a la catedrática de Física en la Universidad de Oxford Sonia Contera por los mismos enigmas que la experta quiso explorar en profundidad en su nuevo ensayo, esas grandes incógnitas que la ciencia todavía no ha logrado resolver.

Sonia Contera: «Se ha ido olvidando la parte más profunda de la ciencia»

Los asistentes al Club Faro tuvieron ayer la oportunidad de escuchar a una de las científicas más influyentes del panorama internacional en la actualidad, quien inició su intervención analizando cómo la mecánica cuántica transformó por completo el paradigma científico, revolucionando la visión del mundo. «Estamos acostumbrados a un mundo continuo, sin embargo, en el mundo cuántico el tiempo no es continuo, existen fenómenos de entrelazamiento cuántico en el que el tiempo se suspende y se abre una fisura en la ciencia. La discontinuidad entre el mundo microscópico y la vida diaria se ha intentado explicar, pero es una de las grietas que todavía no se ha cerrado, de hecho, la última manera fue a través de la fabricación de los ordenadores cuánticos, muy interesantes, pero que siguen sin funcionar», explicó Contera.

Considerada una de las voces más innovadoras en el pensamiento científico, la catedrática en la Universidad de Oxford aseguró que la mecánica cuántica puso sobre la mesa que la subjetividad es fundamental a la hora de comprender el mundo y que «en nuestras intervenciones no podemos ser objetivos ni tampoco podemos entenderlo todo».

Precisamente, con relación a ese «todo», Sonia Contera comentó que entre los físicos «surgió un gran problema: ¿Es el mundo incompleto o existe una teoría del todo que pueda explicar cómo se une el mundo de lo más pequeño y el mundo de lo más grande?». En este sentido, la también especialista en nanotecnología señaló que «no somos capaces de entender cómo se une la mecánica cuántica a la relatividad general porque no sabemos de dónde sale el tiempo ni el espacio, la teoría del todo intenta buscar esa relación, esto forma parte también del ser humano, porque necesitamos una teoría que englobe todo. Yo creo que el mundo es imperfecto y de esa imperfección surge la vida», afirmó.

La experta continuó apuntando, con respecto a la famosa teoría de cuerdas, que «hay mucha obsesión por unificar la relatividad general y la mecánica cuántica, se quiere lograr que el tiempo y que el espacio sean cuantizados, algo muy occidental, y creo que hay un sesgo porque esta es la teoría en la que más dinero se ha invertido. Se ha vuelto muy compleja y es imposible hacer experimentos para probarla, si algún científico quería ir por otro lado, no se le daba dinero, por lo que se ha llegado a un punto en el que no se puede avanzar y se sigue sin poder unificar».

Contera mencionó que, tras la II Guerra Mundial , «la nueva biología quiere encontrar el algoritmo de la vida, se empiezan a formar los primeros ordenadores digitales, pensando mucho en la idea de Ramón y Cajal de que el cerebro es una red neuronal, para lo que sus dibujos fueron brillantes. Todo se empezó a mecanizar y se ha ido olvidando la parte más profunda de la ciencia, la que nos conecta con las grandes preguntas como personas, se ha ido convirtiendo en arma de control o de producción de beneficios económicos para la gente más poderosa».

Noticias relacionadas

La conciencia más allá de la lógica

La fabricación de máquinas denominadas «inteligentes», así como la conciencia vinculada al ámbito científico, fueron otras de las cuestiones que abordó Sonia Contera ayer en Vigo. En cuanto a lo primero, la catedrática de Física expuso que se dan dos grandes problemas: «Hay una obsesión por llegar a la inteligencia general, lo que va a ser carísimo y que requiere procesos físicos y no matemáticos, ya que la actual es de matemáticas, pero la física es la que lo controla, y por otra parte ya no podemos obtener chips más pequeños». Respecto a la conciencia, Sonia Contera reflexionó sobre el hecho de que «siempre ha sido un tabú para los científicos, pero creo que tenemos que hablar de ella no solo científicamente, porque vivimos en una sociedad en la que se fractura para que no pensemos, estamos distraídos, cansados, y es importante porque solo podemos reconocer lo que yo soy reconociendo al otro, que es el origen de la ética. Y la razón no es lo único que lleva a la conciencia, también está el amor, lo que nos lleva al vínculo con el otro, algo que está fuera. La lógica es importante en lo científico, pero no lo único, necesitamos aprender ciencia con un conocimiento que no solo controle, sino que acompañe y cuide», concluyó.