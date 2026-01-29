Huelva se vuelca este jueves con las víctimas de Adamuz con un gran funeral presidido por los Reyes ante 5.000 personas

Huelva se vuelca este jueves con las víctimas de Adamuz. El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva acogerá la gran misa funeral oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra. El acto estará presidido por los Reyes de España Felipe VI y Letizia y contará con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Este funeral se ha convertido en el principal acto oficial de recuerdo a la víctimas de Huelva, donde residían 27 de los 45 fallecidos, tras la cancelación del homenaje de estado que estaba programado para el 31 de enero. Por este motivo, se ha habilitado un espacio con cabida para 5.000 personas en vez de la Catedral de La Merced, ubicación prevista en primera instancia.

Esta celebración religiosa ha venido precedida de una cierta polémica por el malestar expresado por varias de las víctimas de Huelva con la gestión del Gobierno de España ante los avances en la investigación en torno a posibles fallos en las vías y al planteamiento inicial de hacer un homenaje de Estado de carácter laico que fue cuestionado por una parte de los familiares.

Cómo será la Misa Funeral

La misa funeral estará concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; por el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, y por el clero diocesano. Además, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidirá el altar y el crucifijo que se instalará será el mismo que veneró San Juan Pablo II en la misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993.

El obispo de Huelva ha animado a la participación a "todos los diocesanos", especialmente al clero, a los miembros de la vida religiosa y a los seminaristas, así como a las hermandades y cofradías, grupos, asociaciones y movimientos diocesanos. La celebración será "un momento de oración y recogimiento" en el que la Diócesis de Huelva "se unirá para encomendar a las víctimas a la misericordia de Dios", para pedir "por la pronta recuperación de los heridos" y para expresar su "cercanía y solidaridad" con sus familias y seres queridos.

Asimismo, durante la celebración se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo "su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia".

La apertura de puertas del Palacio de Deportes 'Carolina Marín' para la misa funeral tendrá lugar a las 16,00 horas, con el fin de "facilitar una entrada ordenada de los asistentes" y "garantizar el correcto desarrollo" de la misma, ha indicado la Diócesis onubense.

Noticias relacionadas

Asimismo, por razones de "seguridad", las puertas de acceso al recinto se cerrarán a las 17,30 horas. La organización de este acto se lleva a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva, instituciones que han activado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y atención al público, han indicado en un comunicado conjunto.