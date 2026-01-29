Despliegan en una playa de Barcelona una lona con el retrato de Hind Rajab, niña tiroteada en Gaza

Voluntarios de la ONG internacional Avaaz han desplegado este jueves en la playa del Somorrostro de Barcelona una lona de más de 1.000 metros cuadrados con la imagen de Hind Rajab, una niña de 6 años que murió tiroteada por el ejército israelí junto a su familia cuando intentaban salir de Gaza hace dos años.

En el acto, al que ha asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha intervenido la madre de Hind, que ha asegurado que no solo quiere dibujar una imagen en la arena, sino "dibujar una conciencia, dibujar una postura, dibujar un nombre que ni el mar ni el tiempo podrán borrar".

"Su nombre se ha convertido en un llamamiento. Su imagen se ha convertido en testigo. Su inocencia se ha convertido en la denuncia de un mundo que guarda silencio", ha añadido.

La historia de Hind queda recogida en la película 'La voz de Hind' -nominada al Oscar a Mejor película de habla no inglesa y dirigida por Kaouther Ben Hania- cuya actriz protagonista, Saja Kilani, ha estado presente.

"Estar del lado de la humanidad"

Kilani ha asegurado que la voz de Hind Rajab ha viajado a través de fronteras, de idiomas, de océanos: "Barcelona, que hayáis elegido venir y estar aquí es prueba de que es necesario hablar su idioma, no es necesario lucir como ella, no es necesario compartir su pasaporte para estar del lado de la humanidad".

La miembro de Avaaz Patricia López ha explicado que no es solo de un acto de conmemoración, sino de "reivindicación", y ha dicho que el objetivo es que el mundo responda, por fin, a la llamada de auxilio de los niños y niñas palestinos.

"A diferencia de lo que pasó con Hind, que llamó y no supimos responder a su llamada de auxilio, lo que queremos ahora es que la comunidad internacional por fin actúe", ha apuntado.

La activista ha dicho que buscan también "reavivar la conversación sobre Gaza" ya que, textualmente, el genocidio no ha terminado y las masacres continúan.