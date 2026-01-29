Cuatro propuestas culturales gallegas figuran entre las principales de España: Fundación MOP, CGAC, Sinsal y la Bienal de Pontevedra

"Lo mejor de la cultura en España" es el informe donde varias decenas de personas expertas votan lo que consideran que fue lo más destacado en este campo en el año anterior. El resultado lo acaba de publicar la editorial La Fábrica si bien quien lo organiza es Fundación Contemporánea. Dentro de lo más importante de 2025, varias propuestas desde Galicia. Para empezar en el listado de las 110 iniciativas culturales más destacadas, encontramos cuatro gallegas: se trata de: la Fundación MOP en A Coruña (puesto 26), el Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago (56), el Festival Estrella Galicia Sinsal en Redondela (71) y la Bienal de Pontevedra en el puesto 85, empatado con «Lux» de Rosalía.

Al podio español, se auparon el Centro Reina Sofía como primero, seguido del Museo del Prado (segundo) y el Festival de San Sebastián de tercero. Si bien las iniciativas y centros ubicados en Madrid y Cataluña abundan, también se encuentran iniciativas de las restantes comunidades.

Las cuatro iniciativas gallegas adelantaron a otras destacadas como La Pedrera en Barcelona (puesto 93) o los Premios Princesa de Asturias, en el 101.

Annie Leibovitz, en la exposición en MOP, A Coruña, el pasado ño. / CARLOS PARDELLAS

Las increíbles exposiciones en la Fundación MOP de A Coruña

MOP, puesto 26, es el espacio expositivo y cultural impulsado bajo el paraguas de Inditex (es la Fundación Marta Ortega Pérez, hija del magnate fundador y presidenta del grupo de moda gallego) ha logrado en los últimos años que los ojos se posen en A Coruña por sus cuidadísimas y exquisitas exposiciones.

Desde el pasado 22 de noviembre, acoge una muestra de una de las mejores fotógrafas de moda y retratistas de la historia: Annie Leibovitz. La entrada es gratuita y se puede ver todos los días, incluido el domingo. Solo se cobra la visita guiada (cinco euros).

Durante el verano, contaron con una exposición del fotógrafo de moda David Bailey, muy destacado en la escena londinense de los años 60.

La viguesa Mar Caldas, en su exposición en el CGAC en 2025. / XOAN ALVAREZ

El arte contemporáneo del CGAC de Compostela

El Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago ha logrado el puesto 56 dentro de las iniciativas culturales más destacadas de España. Durante el pasado año pequeños y mayores disfrutaron de sus muestras en las que destacó la apuesta de la viguesa Mar Caldas.

Allí presentó impactantes retratos fotográficos que recordaban obras de arte pictóricas clásicas donde las protagonista eran mujeres trabajadoras de varios municipios pontevedreses. En otras piezas recordó a su abuelo fusilado en 1936 por el bando sublevado de los militares así como la dura vida que le quedó a su abuela para sacar adelante a la prole.

Público en el Festival Sinsal de la última edición. / Sinsal

El Festival Sinsal: un 2025 entre acusaciones y reconocimientos

Sin duda el año 2025 no ha sido fácil para el Festival Son Estrella Galicia Sinsal en la isla de San Simón en Redondela, junto a la playa de Cesantes. Es la iniciativa cultural número 71 dentro de las más destacadas de España pero en los últimos meses han arreciado las quejas contra él acusándolo de no respetar la memoria histórica de los presos del campo de concentración que acogió San Simón tras la Guerra Civil

Además, Sinsal ha conseguido colarse en el listado de festivales de música imprescindibles. Fue el noveno.

La Bienal de Pontevedra, arte como timón

En el número 85 de iniciativas culturales españolas destacadas durante 2025 nos encontramos con La Bienal de Pontevedra. El programa de esta edición fue muy alabado. La acogida del público fue espectacular con 125.220 espectadores que durante el verano participaron en las actividades y/o contemplaron las propuestas artísticas. Si bien Pontevedra fue el epicentro, también hubo iniciativas en Vigo. La Bienal se recuperó este 2025 tras 15 años sin celebrarse.

Convocó, recordó, a 105 artistas de 28 nacionalidades, situándose como «el mayor evento cultural celebrado nunca en Pontevedra» con el Museo como gran eje cultural de la provincia.

Obras de Arte en La Bienal de Pontevedra el pasado verano. / Gustavo Santos

Comunidades por su calidad e innovación

El estudio comienza por establecer el ranking de comunidades autónomas por la calidad e innovación de su oferta cultural en 2025. Aquí, Madrid fue votada hasta situarse de primera. Le siguen Cataluña y País Vasco más Andalucía y la Comunidad Valenciana. Galicia se encuentra de sexta. Es el mismo puesto que en el año anterior pero aumentó los votos pasando del 16% al 20,5%.

Tres ciudades gallegas también destacan

Otro punto importante es fijarse en la presencia de ciudades gallegas. Encontramos cuatro entre las primeras 100. Aquí la urbe gallega más votado fue A Coruña (puesto 11), al lograr el 18% de los votos, tres puntos más que en la anterior edición. Santiago de Compostela llega al número 17, ya que la votaron el 11% de los expertos, prácticamente el mismo porcentaje que el anterior año. Vigo se encuentra un poco más abajo, de número 26 y con un incremento importante. La urbe olívica en 2024 solo recibió el 1% de los votos; en 2025 superó el 4%. Por su parte Pontevedra consiguió el 2% (puesto 35).

Otros hitos gallegos culturales

Por su parte, la Bienal de Pontevedra se coló como feria o festival de arte imprescindible (puesto cuarto). También consiguió ser lo más destacado en nuevos proyectos culturales. Por su parte, Galiciana (patrimonio digital de Galicia) figuró entre lo más destacado de la cultura digital.

Noticias relacionadas

En iniciativas rurales destacaron propuestas como el Agrocuir de Ulloa, el Festival de Cans o el Festival Bal y Gay, entre otras.