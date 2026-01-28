Netflix avanza la segunda entrega de ‘Berlín’, con el vigués Pedro Alonso de prota: nuevo golpe en Sevilla

Netflix ya ha mostrado el primer avance de la segunda temporada de ‘Berlín’, el ‘spin-off’ del universo de La casa de papel y que llegó a ser la serie más vista del mundo durante su primera semana de estreno.

Y lo hace con dos anuncios clave: la fecha de estreno, el 15 de mayo de 2026, y un cambio de título para esta nueva tanda de episodios, que pasará a llamarse ‘Berlín y la dama del armiño’.

El tráiler sitúa el foco del próximo golpe en Sevilla, nuevo tablero de juego para Andrés de Fonollosa, interpretado por el actor vigués Pedro Alonso, y su inseparable Damián. La premisa, según la sinopsis oficial, arranca con un plan aparentemente clásico: fingir el robo de ‘La dama del armiño’ (Leonardo da Vinci). Pero ese objetivo es solo la cortina de humo de una operación con motivación personal: ir a por el Duque y la Duquesa de Málaga, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín.

La segunda entrega de 'Berlín', de Netflix, en imágenes /

Inma Cuesta, nuevo fichaje

En el reparto, Netflix confirma el regreso de la banda principal: Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) y Joel Sánchez (Bruce). La gran incorporación es Inma Cuesta, que se suma como Candela, nueva incorporación a la banda y con peso sentimental en la trama del protagonista. A ellos se añaden José Luis García-Pérez y Marta Nieto como los citados Duques de Málaga.

La temporada contará con ocho episodios y mantiene al frente creativo a Álex Pina y Esther Martínez Lobato, que firman los guiones junto a su equipo habitual. En la dirección repiten Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto, con un rodaje que ha pasado por Sevilla, Madrid, San Sebastián y Peñíscola, entre otras localizaciones españolas.