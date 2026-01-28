Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Netflix avanza la segunda entrega de ‘Berlín’, con el vigués Pedro Alonso de prota: nuevo golpe en Sevilla

La serie regresará a la plataforma el 15 de mayo de 2026 con una nueva entrega rebautizada como ‘Berlín y la dama del armiño’

Avance de la segunda temporada de 'Berlín', la serie de Netflix protagonizada por el vigués Pedro Alonso

Netflix

Marta Clavero

Marta Clavero

Netflix ya ha mostrado el primer avance de la segunda temporada de ‘Berlín’, el ‘spin-off’ del universo de La casa de papel y que llegó a ser la serie más vista del mundo durante su primera semana de estreno.

Y lo hace con dos anuncios clave: la fecha de estreno, el 15 de mayo de 2026, y un cambio de título para esta nueva tanda de episodios, que pasará a llamarse ‘Berlín y la dama del armiño’.

El tráiler sitúa el foco del próximo golpe en Sevilla, nuevo tablero de juego para Andrés de Fonollosa, interpretado por el actor vigués Pedro Alonso, y su inseparable Damián. La premisa, según la sinopsis oficial, arranca con un plan aparentemente clásico: fingir el robo de ‘La dama del armiño’ (Leonardo da Vinci). Pero ese objetivo es solo la cortina de humo de una operación con motivación personal: ir a por el Duque y la Duquesa de Málaga, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín.

Inma Cuesta, nuevo fichaje

En el reparto, Netflix confirma el regreso de la banda principal: Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) y Joel Sánchez (Bruce). La gran incorporación es Inma Cuesta, que se suma como Candela, nueva incorporación a la banda y con peso sentimental en la trama del protagonista. A ellos se añaden José Luis García-Pérez y Marta Nieto como los citados Duques de Málaga.

La temporada contará con ocho episodios y mantiene al frente creativo a Álex Pina y Esther Martínez Lobato, que firman los guiones junto a su equipo habitual. En la dirección repiten Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto, con un rodaje que ha pasado por Sevilla, Madrid, San Sebastián y Peñíscola, entre otras localizaciones españolas.

