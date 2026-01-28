A.M.A. se posiciona como una de las aseguradoras con mejor presencia digital

A.M.A. Seguros se sitúa entre las aseguradoras con mejor presencia digital en España, siendo líder en la categoría de app móvil, con una puntuación del 90%, según el XXXIX Ranking de Presencia en Internet de Entidades Aseguradoras, correspondiente a diciembre de 2025. El estudio, elaborado por Innovación Aseguradora y patrocinado por Wenalyze, analiza la presencia digital de 69 entidades del sector asegurador a nivel nacional.

Estos resultados ponen de manifiesto la apuesta de A.M.A. por el desarrollo de herramientas digitales intuitivas, accesibles y orientadas a mejorar la experiencia del mutualista, especialmente a través de su aplicación móvil, uno de los canales clave de relación con sus asegurados actualmente. Por su parte, el presidente de A.M.A. Grupo, Luis Campos Villarino, afirmó que «este reconocimiento refleja el esfuerzo constante de A.M.A. por avanzar en la digitalización con un enfoque claramente orientado al mutualista, apostando por herramientas que mejoran la accesibilidad, la cercanía y la calidad del servicio, sin perder de vista nuestra especialización en la protección de los profesionales sanitarios y sus familiares».