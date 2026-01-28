A lembranza da «cega de Noceda», a violinista Modesta Fernández
Se ben A Fonsagrada é coñecida como «terra de gaiteiros», existían outros músicos que amenizaban feiras e ruadas co violín, destacando entre eles Modesta Fernández. Adrián Méndez vén de recuperar a súa figura en «O violín que trae o vento», traballo que presentará este venres na EMAO de Vigo
Cando cursaba os seus estudos de Musicoloxía en Oviedo deu cun violín que lle chamou especialmente atención pola lenda que o acompañaba. Ante aquel instrumento de museo, o músico e investigador Adrián Méndez soubo que pertencera no século pasado á «cantora cega Modesta Fernández López. Noceda, 1903», polo que para el foi inevitable preguntarse:«Unha muller violinista na Fonsagrada? Quen é Modesta? Por onde se movía? Que melodías tocaba?».
Foi así como o docente vencellado á cultura popular galega, gaiteiro e zanfonista en De Ninghures e coordinador da Foliada da Fonsagrada, iniciou a súa investigación arredor da muller alcumada «a cega de Noceda», unha figura que recentemente recuperou no libro-disco «O violín que trae o vento», un traballo que presentará o vindeiro venres 30, ás 19.00 horas, na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.
«A Fonsagrada é coñecida por ser terra de gaiteiros e semellaba que non había nada máis alá diso, polo que neste libro Xulia Feixoo e máis eu explicamos que si existían outro tipo de músicos, como é o caso de Modesta, quen tocou o violín. As persoas cegas, daquela, aprendían uns dos outros e un dos máis coñecidos foi Florencio López, ‘o cego dos Vilares’, e malia que era 11 anos máis novo que Modesta, foi el quen lle aprendeu o oficio», sinala Adrián Méndez, quen engade que «Modesta sempre estivo moi ligada á vida familiar, seguramente Florencio tivo que buscarse antes a vida, por iso ela entrou no oficio máis tarde. Penso que tivo que escoitalo tocar nalgunha feira e foi o que a levou a pensar que ela tamén podía dar o paso e ter ese oficio de música, foi Florencio quen a inspirou».
Tal foi a influencia do «cego dos Vilares» en Modesta Fernández que Adrián Méndez constatou que ela herdou o seu violín e comenta que «aínda que non se conservan imaxes dela nin tampouco as súas músicas, do único do que se conservan son de Florencio e grazas a isto podemos intuír como era o xeito de tocar aquela música tradicional, que é como tocaría Modesta, posto que foi a súa alumna».
Transmisión e alfabetización
«O violín que trae o vento» reconstrúe a lembranza da «cega de Noceda», achegando até o presente o seu xeito de sentir a música e unha reinterpretación da mesma grazas á colaboración de Begoña Riobó, María Jorge, Aldara Palmeiro, Antía Ameixeiras, Marina Carpente e Carmen Gallego.
Neste senso, Adrián Méndez fai referencia á relevancia de figuras como a de Modesta Fernández que non só contribuíron a unha importante transmisión oral da música tradicional galega, senón que tamén xogaron un papel fundamental na alfabetización da sociedade do momento en Galicia, posto que «as persoas cegas facían o labor da radio, dando parte dos sucesos que acontecían, pero tamén ían acompañados de lazarillos e lazarillas que levaban unhas coplas a través das cales a xente aprendía a ler», menciona.
Tras pasar a maior parte da súa vida na Fonsagrada, Modesta Fernández finou en Asturias no 1989 e Adrián Méndez conclúe poñendo o foco na súa influencia na transmisión da música galega, pois «unha canción que ela tocaba foi moi popular en Asturias no 81», afirma.
