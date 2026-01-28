Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A lembranza da «cega de Noceda», a violinista Modesta Fernández

Se ben A Fonsagrada é coñecida como «terra de gaiteiros», existían outros músicos que amenizaban feiras e ruadas co violín, destacando entre eles Modesta Fernández. Adrián Méndez vén de recuperar a súa figura en «O violín que trae o vento», traballo que presentará este venres na EMAO de Vigo

Violín de Modesta Fernández, herdado de Florencio López, «o cego dos Vilares».

Violín de Modesta Fernández, herdado de Florencio López, «o cego dos Vilares». / Cedida

Carolina Sertal

Carolina Sertal

Vigo

Cando cursaba os seus estudos de Musicoloxía en Oviedo deu cun violín que lle chamou especialmente atención pola lenda que o acompañaba. Ante aquel instrumento de museo, o músico e investigador Adrián Méndez soubo que pertencera no século pasado á «cantora cega Modesta Fernández López. Noceda, 1903», polo que para el foi inevitable preguntarse:«Unha muller violinista na Fonsagrada? Quen é Modesta? Por onde se movía? Que melodías tocaba?».

Foi así como o docente vencellado á cultura popular galega, gaiteiro e zanfonista en De Ninghures e coordinador da Foliada da Fonsagrada, iniciou a súa investigación arredor da muller alcumada «a cega de Noceda», unha figura que recentemente recuperou no libro-disco «O violín que trae o vento», un traballo que presentará o vindeiro venres 30, ás 19.00 horas, na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.

«A Fonsagrada é coñecida por ser terra de gaiteiros e semellaba que non había nada máis alá diso, polo que neste libro Xulia Feixoo e máis eu explicamos que si existían outro tipo de músicos, como é o caso de Modesta, quen tocou o violín. As persoas cegas, daquela, aprendían uns dos outros e un dos máis coñecidos foi Florencio López, ‘o cego dos Vilares’, e malia que era 11 anos máis novo que Modesta, foi el quen lle aprendeu o oficio», sinala Adrián Méndez, quen engade que «Modesta sempre estivo moi ligada á vida familiar, seguramente Florencio tivo que buscarse antes a vida, por iso ela entrou no oficio máis tarde. Penso que tivo que escoitalo tocar nalgunha feira e foi o que a levou a pensar que ela tamén podía dar o paso e ter ese oficio de música, foi Florencio quen a inspirou».

O músico e investigador Adrián Méndez.

O músico e investigador Adrián Méndez. / Cedida

Tal foi a influencia do «cego dos Vilares» en Modesta Fernández que Adrián Méndez constatou que ela herdou o seu violín e comenta que «aínda que non se conservan imaxes dela nin tampouco as súas músicas, do único do que se conservan son de Florencio e grazas a isto podemos intuír como era o xeito de tocar aquela música tradicional, que é como tocaría Modesta, posto que foi a súa alumna».

Transmisión e alfabetización

«O violín que trae o vento» reconstrúe a lembranza da «cega de Noceda», achegando até o presente o seu xeito de sentir a música e unha reinterpretación da mesma grazas á colaboración de Begoña Riobó, María Jorge, Aldara Palmeiro, Antía Ameixeiras, Marina Carpente e Carmen Gallego.

Neste senso, Adrián Méndez fai referencia á relevancia de figuras como a de Modesta Fernández que non só contribuíron a unha importante transmisión oral da música tradicional galega, senón que tamén xogaron un papel fundamental na alfabetización da sociedade do momento en Galicia, posto que «as persoas cegas facían o labor da radio, dando parte dos sucesos que acontecían, pero tamén ían acompañados de lazarillos e lazarillas que levaban unhas coplas a través das cales a xente aprendía a ler», menciona.

Tras pasar a maior parte da súa vida na Fonsagrada, Modesta Fernández finou en Asturias no 1989 e Adrián Méndez conclúe poñendo o foco na súa influencia na transmisión da música galega, pois «unha canción que ela tocaba foi moi popular en Asturias no 81», afirma.

