Auxilian a dos enfermos al averiarse por el temporal la ambulancia que los llevaba de Galicia a Madrid
El motor se paró y el vehículo se quedó sin calefacción mientras circulaba por la A-52 a la altura de Zamora
A. B.
Una ambulancia atrapada en la autovía A-52 es uno de los incidentes más reseñables que ha producido la nevada este miércoles en las carreteras de Zamora. La ambulancia procedía de A Coruña, desde donde trasladaba a dos pacientes hasta Madrid, un largo viaje de 600 kilómetros que se vio truncado, en la provincia de Zamora, por una avería a la altura de Mombuey en el km 57.
El conductor contactó con la Central Operativa de Tráfico para comunicar la incidencia, ya que la temperatura exterior era de -1 ºC.
Debido al temporal que afectaba la zona, una unidad de la agrupación de Tráfico trasladó a los dos pacientes hasta un establecimiento hostelero de la estación de servicio de Mombuey, en la N-525 pk 54,00, dónde esperaron la sustitución o reparación de la ambulancia.
La ambulancia se averió «debido a las condiciones climatológicas y de la vía», según ha declarado esta mañana el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. El motor no funcionaba, por lo que tampoco lo hacía la calefacción, con el consiguiente peligro para los pacientes.
La Guardia Civil envió una patrulla al punto donde se había detenido la ambulancia, tras el aviso del conductor, y trasladaron en el coche de la Benemérita a los dos pacientes a un área de servicio de Mombuey, para que al menos pudieran esperar en un lugar caliente la reparación o sustitución de la ambulancia.
