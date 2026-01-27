«Usar un enjuague bucal con alcohol puede causar un mayor riesgo de cáncer»

Crecimos tatuando en nuestras cabezas que el cepillado de los dientes era clave en la salud. En esas ansias de lucir los dientes más radiantes y eliminar bacterias indeseadas de la boca, tragamos con el bombardeo de los anuncios de enjuagues bucales y los incorporamos a nuestra rutina. Ahora, profesionales expertas en odontología dan la voz de alarma ante varios estudios científicos publicados. Alertan de que los enjuagues con alcohol pueden aumentar el riesgo de que desarrollemos cáncer.

La odontóloga y directora médica médica das Clínicas MAEX en Pontevedra e Vigo Xiana Pousa también alerta de que el consumo masivo de alcohol puede atacar nuestras encías y provocar una periodontitis (infección crónica de las encías). Las advertencias llegan en este mes de enero en el que se ha puesto en marcha la iniciativa Dry January (enero seco) en el que se anima a dejar el alcohol después de los excesos de las Navidades.

—¿Por qué el alcohol es tan malo para las encías? Pensaba que era justo lo contrario.

El alcohol genera una reducción de disponibilidad de micronutrientes que son fundamentales en todos los procesos de sanación y de cicatrización del cuerpo. Las encías son una parte del cuerpo y están sometidas de una forma continua a efectos de bacterias nocivas, que siempre intentan acumularse y crecer en la boca. Al afectar a los micronutrientes, impacta teniendo menores precursores para todos los sistemas de recursos participantes en las defensas. Es un poco complejo de entender. Cuando el cuerpo no está con todo su potencial para curar un influencia negativa, ya sea por alcohol, tabaco o muchísimo estrés, genera una dificultad para la cicatrización, para que los sistemas de defensas trabajen a su máximo potencial.

Quienes beben alcohol tienen un riesgo del 59% mayor que los que no beben de desarrollar periodontitis Xiana Pousa — Odontóloga

—Pero ¿hablamos de cualquier cantidad de alcohol? ¿Con una copa de vino a la semana también afectaría?

No, depende de la cantidad. Con una copa de vino de vez en cuando no hay problema. Puede ser hasta beneficioso. El problema es el consumo repetido. El consumo de alcohol presenta un mayor riesgo de periodontitis en comparación con las personas que no lo beben. Quienes lo beben tienen un riesgo del 59% mayor que los que no beben de desarrollar periodontitis.

—¿Tiene la periodontitis, inflamación crónica de encías que puede acabar en la pérdida de las mismas y de los dientes, otros efectos en el cuerpo?

Puede aumentar el riesgo de un ictus. Al final, está basada en el descontrol de las bacterias gram negativas. Estas tienen armas muy poderosas contra nuestro sistema cardiovascular y muchos órganos. Su presencia en el cuerpo dispara los marcadores de inflamación sistémica. Tienen toxinas que pueden generar enfermedades autoinmunes. Pueden aumentar el riesgo de alzhéimer. La periodontitis es algo que la mayor parte de la población sufre; es una enfermedad silenciosa. Al ver sangrar las encías, la gente piensa que se hizo daño con el cepillado, cuando en realidad es como si tuvieses continuamente la piel inflamada, supurando y sangrando. La prevalencia es tan alta en España y durante tantos años no se trató que la gente lo considera como una parte de la evolución de la boca, del envejecimiento pero no lo es. Que las encías estén inflamadas y la boca sangre de vez en cuando indica que hay presencia de bacterias malas que crecen de forma descontrolada. Muchas veces nuestro sistema inmunológico no es capaz de controlarlo.

—En cuanto a la alimentación, ¿hay algunos alimentos idóneos para combatirla?

Falta una buena alimentación con exceso de productos procesados que no tienen la cantidad idónea de magnesio, hierro o minerales esenciales para producir un adecuado sistema de defensa. También afecta la falta de vitamina D y C. Estas tienen un papel importante en la reparación del tejido

—Una duda, si desaconseja el alcohol para las encías, ¿desaconseja también los enjuagues bucales que lo incluyen?

Es un tema bastante controvertido en Estados Unidos. Algunas marcas allí cambiaron su composición para una formulación sin alcohol. Aquí se siguen vendiendo pero la verdad es que generan sequedad en la boca, en la mucosa oral y presentan un mayor riesgo de cáncer de mucosa. No son muy recomendables. En el cáncer maxilofacial, la mayoría de los pacientes realizaron un consumo alto de tabaco y alcohol o las dos cosas combinadas. Tabaco y alcohol juntos tienen facilidad de provocar lesiones irreversibles en la boca.