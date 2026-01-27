El tren de borrascas dispara el temido hidroplaneo en Galicia: cómo evitar un accidente de tráfico cuando el coche flota

Las borrascas Ingrid y Joseph han traído a Galicia mucho más que un diluvio constante. Las fuertes precipitaciones han desencadenado también una cascada de accidentes de tráfico como, por ejemplo, el ocurrido hoy en la autopista AP-9 con con varios heridos y hasta 23 vehículos implicados. En total solo en las últimas horas se registraron más de 160 siniestros en las carreteras gallegas. Muchos de ellos por culpa del temido hidroplaneo.

La sensación de pérdida de control del coche es total. Dejas de ser el piloto y te conviertes en pasajero. A veces es solo durante un abrir y cerrar de ojos. Pero en otras ocasiones son segundos que se hacen eternos. El vehículo ya no está a tus órdenes. Literalmente el coche se ha puesto a flotar. Ha entrado en hidroplaneo, más conocido como efecto aquaplaning.

¿Qué hacer? O más bien, ¿qué no hacer ante el aquaplaning? Dejarse llevar por uno de los actos reflejo más habituales cuando se vive una situación de peligro en el coche, pisar el freno, es un error. Y grave. Con las lluvias llega la temporada alta de hidroplaneo en carretera. ¿Qué es? Y, lo más importante, ¿cómo actuar cuando se pierde el control del vehículo?

El aquaplaning se produce cuando el turismo se desliza a través de una fina película de agua entre el asfalto y el neumático del coche. Es decir, que el vehículo se ha puesto literalmente a flotar. Y, por lo tanto, no hay agarre.

¿Por qué se produce el aquaplaning?

Hay varios factores que pueden provocar este peligroso efecto. Algunos, ajenos al propio conductor, como pueden ser los embolsamientos de agua por el mal estado de la calzada. Pero otros atañen directamente a la responsabilidad del piloto, como tener los neumáticos en buen estado.

En la mayoría de casos el aquaplaning se produce por: Balsas de agua en la carretera, principalmente por el mal estado de la misma o un deficiente drenaje. Por la velocidad: con la carretera mojada, a menos velocidad los neumáticos evacúan más y mejor el agua. Y, cuando la velocidad es demasiado elevada, la probabilidad de que el agua levante ligeramente los neumáticos porque no la dan evacuado es mayor.

Y finalmente, por el estado del neumático: por supuesto, un desgaste excesivo impide que pueda evacuar bien el agua. Su profundidad, por ley, debe ser de al menos 1,6 milímetros, aunque siempre es recomendable que sea mayor. Igualmente, mantener en ellos las presiones recomendadas es clave para evitar el efecto aquaplaning.

Qué hacer con aquaplaning

Mantener controlados todos los factores anteriores controlados reduce el riesgo de que se produzca el efecto aquaplaning. Pero, ¿qué hacer en caso de entrar en hidroplaneo con el coche?

Las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico son básicamente tres. La primera, sujetar con firmeza el volante. No frenar y, sobre todo, no hacerlo a fondo, ya que se corre el riesgo de bloquear las ruedas con la consiguiente pérdida total de la trayectoria del vehículo.

Finalmente, una vez que el conductor note que el coche ha recuperado agarre, debe corregir la trayectoria de turismo de forma suave con el volante.