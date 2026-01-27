Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Sirat», de Oliver Laxe, se cuela en la lista de nominados a los Premios Bafta 2026

La Academia británica del Cine y la Televisión anunció esta mañana que competirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa

Oliver Laxe, el pasado fin de semana, en la gala de los Premios Feroz celebrados en Pontevedra.

Carolina Sertal

Vigo

Tras hacer historia la semana pasada, convirtiéndose en el primer director gallego que opta a los Óscar en las categorías de mejor película extranjera y mejor sonido, Oliver Laxe continúa cosechando éxitos con  «Sirat», que esta mañana se ha colado en la lista de nominados a los Premios Bafta 2026.

Según anunció la Academia británica del Cine y la Televisión (BAFTA), la película española «Sirat» competirá por la máscara dorada en la categoría de mejor película de habla no inglesa, junto a la noruega «Valor sentimental» , la brasileña «El agente secreto», la tunecina «La voz de Hind Rajab» y la coproducción iraní y luxemburguesa «Un simple accidente», las mismas rivales con las que se medirá en los Óscar.

Si bien la película de Oliver Laxe había pasado la criba también en la categoría de mejor casting, finalmente tan solo logró afianzar una de las dos nominaciones a las que optaba.

Los actores británicos Aimee Lou Wood y David Jonsson fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada este martes en la sede de BAFTA, en el centro de Londres. Ahora habrá que esperar hasta el próximo 22 de febrero para conocer si «Sirat» se alzará con uno de los premios más prestigiosos del audiovisual de Reino Unido, cuya ceremonia se celebrará en el Southbank Centre’s Royal Festival Hall de Londres. 

