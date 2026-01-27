Benito Fernández: «Sé que mi novela va a causar dolor a algún personaje»

«Sé que mi novela va a causar dolor a algún personaje», manifestó ayer en Club FARO J. Benito Fernández durante la presentación de su primera novela, ‘Non creo en máis vida ca esta’ (Galaxia), una autoficción con la emigración como trasfondo y las memorias sobre el mundo rural, de su Tomiño natal, entremezcladas con las del entorno urbano, en Madrid.

«Hablo de la emigración poniendo como ejemplo a mi familia», explicó. Un hecho (escribir sobre la familia) que calificó de complicado para ser justo, honesto y no llegar a caer en ensalzar valores que los personajes (seres normales) no tienen.

Fernández, quien hasta ahora solo habría escrito biografías, intento acotar el término novela (que defendió para encuadrar su última obra) aludiendo al debate existente desde el siglo XVI, mencionando ‘El lazarillo de Tormes’, novela a base de epístolas que envía en narrador, y citando los siete volúmenes de ‘En busca del tiempo perdido’, de Marcel Proust. Recordó cuando siendo un joven periodista preguntó a Camilo José Cela en una entrevista cuál era el argumento de ‘Madera de boj’, que a él le parecía más un relato de naufragios que una novela. El Nobel le respondió: «¿Su vida tiene argumento?. Si un autor dice que su libro es una novela, lo es».

«Yo digo que mi libro es una novela porque tiene dos personajes: un padre moribundo y un hijo que lo acompaña sus últimos 17 días de vida», que son los 17 capítulos del libro, cada uno con un inicio en el presente hospitalario, un viaje donde se rememora el pasado y vuelta al presente.

Fernández declaró ser un apasionado del género memorial, de las biografías y de la novela familiar, de la que enumeró una decena de ejemplos, entre lo más recientes ‘Ordesa’, de Manuel Vilas, obra y autor al que al escritor de Tomiño le hizo pensar en lo mucho que tenía que contar y al traductor de la novela de Fernández al gallego, Prefecto Conde, le recordó al comenzar a leer ‘Non creo en máis vida ca esta’.

Explicó Fernández que empezó su novela en los ratos libres que se buscaba mientras escribía la biografía de Juan Benet y que se la dio a leer a Xavier Cobas porque transcurría en el Baixo Miño y quería saber su opinión. «A los tres meses me dijo que a Galaxia (yo no sabía que él estaba vinculado con la editorial) le interesaba pero que no publicaban textos en castellano». En esos momentos estaba con la biografía de Gonzalo Torrente Malvido y tuvo que contactar con Perfecto Conde como amigo del autor, así que le comentó lo de su novela y éste le pidió que se la enviase. En un mes la tradujo. «No soy capaz de leer mi libro en gallego porque necesito ir al diccionario», confesó Fernández, quien dijo ser castellanohablante porque sus padres también lo fueron con él, aparte de vivir en Madrid.

Contó J. Benito Fernández con dos excelentes presentadores en el acto de ayer: Perfecto Conde y Manuel Rivas. Conde lo introdujo como «un descubrimento, a gran novedade para a literatura galega». Comentó haber ido descubriendo, durante la lectura de la novela que tradujo al gallego, «a un novelista, que tamén é sociólogo e una gran memorialista» con dotes de historiador que rescata la memoria colectiva de muchos y la suya personal.

Por parte, Manuel Rivas se remitió a un lema de las escuelas de arte flamenco para referirse a la «ollada fértil e a man sincera» de Fernández. ‘É unha memoria activa, rebelde, que loita consigo mesma e vaise convertendo no corazón central da novela», dijo. ‘É un libro sentipensante, tecido de sentimentos, pero non sentimentaloide, non idealiza; convive o ben co mal, o inferno con o que non o é», añadió

El biógrafo autoficcionado

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, J. Benito Fernández (Tomiño, 1956) ha trabajado como periodista en prensa escrita, radio y sobre todo en televisión, donde hasta 2008 desempeñó su labor profesional en distintos programas informativos de TVE como Informe Semanal, En portada y Telediario. En los ochenta realizó para Radio Cadena Española la serie “Mis malditos favoritos”, retrato de trece personajes de la literatura y la música: Alex Chilton, Tom Waits, Genet, Boris Vian, Cioran, Michaux, Céline, Torrente Malvido, Leopoldo María Panero, Haro Ibars, Gonzalo Suárez, Lauro Olmo y Gómez Arcos. Esta serie dio pie al libro ‘El contorno del abismo. Vida y leyenda de Leopoldo María Panero’ (Tusquets, 1999). A raíz de ese libro, continuó su labor como biógrafo con las obras ‘Eduardo Haro Ibars: los pasos del caído’ (Anagrama, 2005, ‘Gide/Barthes. Cuaderno de niebla’ (Montesinos, 2011), ‘El incógnito Rafael Sánchez Ferlosio’ (2017), ‘El plural es una lata. Biografía de Juan Benet’ (Renacimiento, 2024) y ‘Las claves de los oscuro. Biografía de Ángel Guinda’ (Olifante, 2025) . En ‘Non creo en máis vida ca esta’ rescata parte de sus memorias para hacer una falsa novela o una autoficción.