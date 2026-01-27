Andalucía eleva el nivel de emergencias tras más de 300 incidencias y una fallecida en Málaga

La borrasca Joseph arrasa con Andalucía. La llegada de este nuevo temporal a la comunidad, deja por el momento 366 incidencias según los servicios de Emergencias 112. La lluvia y las fuertes rachas de viento se han cebado con Andalucía. Ante esta situación, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emegencias, Antonio Sanz, ha decretado la situación operativa 1 el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en la comunidad.

Aunque todas las provincias han registrado avisos, las más afectadas han sido Cádiz, con 96; Sevilla, con 78; y Málaga, con 47. El viento ha sido el principal protagonista de la jornada con fuertes rachas de viento que han tirado árboles es distintos puntos de la comunidad autónoma. De hecho, en Torremolinos, la caída de una palmera ha acabado con la vida de una mujer después de que los servicios de emergencias no fueran capaces de reanimarla.

Los desprendimientos y las caídas de ramas o árboles provocados por las lluvias y las fuertes rachas de viento han sido los principales motivos de incidnecias, según ha informado Emergencias 112. Así, en Sevilla se han registrado varios árboles caídos por las calles o en Cádiz se ha alertado de la caída de objetos inestables en fachadas y edificios en numerosos municipios de la provincia, especialmente en Algeciras y Jerez de la Frontera.

Suspendidas las clases en 77 municipios

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca 'Joseph'.

Según ha detallado en un comunicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, estos municipios pertenecen a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Ronda en Málaga y Grazalema en Cádiz.

Avisos en todas las provincias

El plan de preemergencia fue activado el pasado viernes 23 de enero, pero la evolución de la borrasca en las últimas horas ha provocado la necesidad de aumentar este nivel de alerta. Asimismo, Sanz ha reclamado "máxima prudencia" ante los fenómenos meteorológicos que afectan a la región, instando a "evitar riesgos innecesarios" y a limitar los desplazamientos a aquellos que "sean estrictamente necesarios".

Por provincias, además de Cádiz, Sevilla y Málaga, todas las demás han registrado multitud de avisos. Así, en Córdoba se han registrado 41 incidencias, en Almería ha habido 34, en Jaén se han notificado alrededor de 30, en Huelva cuentan ya con 27 y en Granada han registrado 13 incidencias. Además, la Junta mantiene la vigilancia sobre los cauces de los ríos con cuencas como la del Guadalquivir, que han alcanzado el nivel rojo.

Cortes de caminos en Arahal ante el riesgo de desbordamiento del Guadaíra y sus afluentes El río Guadaíra a su paso por Arahal ha alcanzado el nivel naranja por aumento de caudal, de modo que se ha activado el aviso que indica riesgo de desbordamiento; ello ha motivado que la Policía haya procedido al corte de caminos en esta localidad sevillana. Desde el Ayuntamiento de Arahal solicitan a la ciudadanía que evite realizar desplazamientos innecesarios, especialmente por zonas rurales y vías de servicio, con el fin de prevenir posibles situaciones de riesgo. No en vano, en distintos puntos del término municipal, así como en vías de servicio de la autovía A-92, "se aprecia acumulación de agua y dificultades para la circulación", por lo que ruegan "máxima prudencia", seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Además, la red de carreteras secundarias ha experimentado diversas incidencias por la caída de ramas y las balsas de agua. Hasta ahora, la comunidad mantiene ya nueve carreteras cortadas, seis por los efectos de la lluvia en Cádiz, Córdoba y Málaga, y tres por los de la nieve en Almería y Sierra Nevada. Ante esta situación de incertidumbre meteorológica, se recomienda llevar el depósito de combustible lleno.

Primeros desalojos en la provincia de Cádiz

Once personas han sido desalojadas este martes de sus viviendas en Jimena de la Frontera (Cádiz) debido al desbordamiento del río Hozgarganta, mientras que los efectivos de emergencia trabajan ante la posibilidad de que pueda producirse también el desbordamiento del Guadiaro.

El alcalde de Jimena, Francisco Gómez, ha señalado a EFE que los desalojos se han llevado a cabo como medida preventiva, ya que solo una vivienda ha sufrido inundaciones como consecuencia del desbordamiento del río.

Jimena de la Frontera se encuentra en estado de aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y mantiene cortados varios caminos municipales y accesos a viviendas en el campo por inundaciones.

Alertas para las próximas horas en Andalucía

Todas las provincias mantienen diversos riesgos de alerta para las próximas horas. Las zonas más afectadas del territorio mantienen la alerta naranja para las próximas horas. Este es el caso de Sierra de Grazalema, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, en Almería se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora y se alerta por fenómenos costeros en el Estrecho y litoral almeriense.

Además de la alerta de la comunidad autónoma, 16 municipios mantiene activados su Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Ámbito Local (PTEL). EN concreto, son siete localidades de Málaga (Alhaurín de la Torre, Antequera, Cortés de la Frontera, Fuengirola, Jimera de Líbar, Marbella y Ronda), tres de Cádiz (Algeciras, Bornos y Los Barrios), y dos en Granada (Bubión y Capileira), Huelva (Aroche y La Palma del Condado) y Sevilla (Castilbanco de los Arroyos y Estepa).

Esta situación ha provocado el lleno de los embalses y en algunos, como los de la provincia de Sevilla, ya se está desembalsando agua al superar el 93% de su capacidad. Los mayores acumulados se han encontrado en la ya mencionada Sierra de Grazalema, Cazalla de la Sierra, Almadén, en el embalse de Guadanuño y en Cortés de la Frontera.