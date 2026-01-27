Hasta 200 euros de multa por llevar así las bolsas de la compra: la Guardia Civil vigila el interior de los vehículos gallegos

Llevar las bolsas de la compra en el sitio del copiloto o en los asientos traseros es una práctica tan común como errónea. La Guardia Civil vigila los vehículos de los gallegos para comprobar que no cometen esta infracción que, además de insegura, puede acarrear multas de hasta 200 euros.

Todos tenemos claro que en caso de saltarse una señal de stop o por circular por exceso de velocidad, por ejemplo, hay multa, pero hay ciertas infracciones que no son tan conocidas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que llevar objetos sueltos en el interior del vehículo supone un riesgo grave para la seguridad vial. El problema vine cuando el conductor realiza una maniobra brusca y los objetos se dispersan por el coche, pudiendo colocarse en lugares comprometedores que impidan una conducción segura.

Peligro para la conducción y sanciones económicas

Llevar objetos sueltos en nuestro vehículo, ya sean las bolsas de la compra o una maleta durante un viaje, puede provocar lesiones graves. Como recuerda la DGT, estos elementos sueltos pueden provocar el conocido como «efecto elefante», es decir, el efecto por el que un objeto podría golpear a cualquier ocupante con 40 veces su peso si el coche circula a 50 km/h.

Tráfico recomienda llevar la carga en el maletero y, si no contamos con espacio suficiente en él, podremos llevar la carga de forma segura en cofres para el techo, en remolques o en porta bicicletas.

El artículo 14 del Reglamento General de Circulación recoge que «la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa».

Si los agentes de tráfico detectan que las bolsas de compra u otros objetos no están bien asegurados, los conductores se enfrentan sanciones de hasta 200 euros por poner en riesgo la seguridad del vehículo. En cambio, si se trata de manipular o recolocar objetos durante la conducción las multas son de 80 euros porque se interpreta como una distracción al volante.

Las sanciones no se limitan a las bolsas de la compra

Transportar en el vehículo paquete sin la sujeción adecuada como cajas, mochilas o maletas, tiene las mismas consecuencias. Sin embargo, en estos casos será el agente quien valore la situación y decida si supone un riesgo para la conducción.

Las autoridades recomiendan revisar los vehículos antes de iniciar la marcha y asegurarse de que cargan llevan, ya que de ellos dependes imponer o no determinadas sanciones.