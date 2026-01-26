Netflix vuelve a Galicia: Luis Tosar y Tristán Ulloa protagonizarán una serie sobre Romasanta, el primer asesino en serie documentado de España

Netflix regresa a Galicia, y lo hace de la mano de Lobo, una serie de época protagonizada por dos de las figuras más reconocidas del panorama audiovisual, Luis Tosar y Tristán Ulloa.

Una gran producción de la coruñesa Vaca Films dirigida por Javier Rodríguez Delgado y Alberto Marini, quien también se ha encargado del guion junto a Juan Galiñanes, que se basa en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, un sastre itinerante que vivía en la Galicia rural del siglo XIX y que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España.

Pero lo más llamativo no es precisamente que estemos ante el primer asesino en serie conocido en España, sino la leyenda que se esconde detrás de un suceso real en el que el acusado alegó, durante su defensa, ser un hombre lobo. De ahí el título de la ficción.

Aunque se haya dicho de forma oficial tan solo que los rodajes de Lobo ya han arrancado, si atendemos a los numerosos castings que se han abierto en las últimas semanas para formar parte de esta gran producción de época, sabemos que la serie se rodará hasta el próximo mes de mayo en diversas localizaciones de la comunidad gallega. Entre ellas se encuentran Santiago, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Ribadavia, b y Celanova.

Regreso de otra serie de Vaca Films a Netflix

Asimismo, este lunes, Netflix ha dado a conocer que este 2026 será el año del regreso de otra gran producción de la coruñesa Vaca Films rodada en Galicia, y es que la esperadísima segunda temporada de Clanes, todavía sin fecha de estreno confirmada, será una de las grandes novedades de la plataforma roja de los próximos meses.

Un fenómeno que, en su primera entrega, cautivó a millones de personas en todo el mundo al entremezclar venganza, traición, pasión, amores imposibles y, sobre todo, narcotráfico con conocidas caras como la de Clara Lago, el compostelano Tamar Novas o el gallego Miguel de Lira, entre otros. Además, conviene destacar la presencia en esta nueva entrega de uno de los grandes actores del momento, Luis Zahera.