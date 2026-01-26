Netflix vuelve a Galicia: Luis Tosar y Tristán Ulloa protagonizarán una serie sobre Romasanta, el primer asesino en serie documentado de España
La ficción, titulada ‘Lobo’, seguirá la historia de este sastre itinerante que alegó ser un hombre lobo
Rodrigo Paz
Netflix regresa a Galicia, y lo hace de la mano de Lobo, una serie de época protagonizada por dos de las figuras más reconocidas del panorama audiovisual, Luis Tosar y Tristán Ulloa.
Una gran producción de la coruñesa Vaca Films dirigida por Javier Rodríguez Delgado y Alberto Marini, quien también se ha encargado del guion junto a Juan Galiñanes, que se basa en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, un sastre itinerante que vivía en la Galicia rural del siglo XIX y que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España.
Pero lo más llamativo no es precisamente que estemos ante el primer asesino en serie conocido en España, sino la leyenda que se esconde detrás de un suceso real en el que el acusado alegó, durante su defensa, ser un hombre lobo. De ahí el título de la ficción.
Aunque se haya dicho de forma oficial tan solo que los rodajes de Lobo ya han arrancado, si atendemos a los numerosos castings que se han abierto en las últimas semanas para formar parte de esta gran producción de época, sabemos que la serie se rodará hasta el próximo mes de mayo en diversas localizaciones de la comunidad gallega. Entre ellas se encuentran Santiago, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Ribadavia, b y Celanova.
Regreso de otra serie de Vaca Films a Netflix
Asimismo, este lunes, Netflix ha dado a conocer que este 2026 será el año del regreso de otra gran producción de la coruñesa Vaca Films rodada en Galicia, y es que la esperadísima segunda temporada de Clanes, todavía sin fecha de estreno confirmada, será una de las grandes novedades de la plataforma roja de los próximos meses.
Un fenómeno que, en su primera entrega, cautivó a millones de personas en todo el mundo al entremezclar venganza, traición, pasión, amores imposibles y, sobre todo, narcotráfico con conocidas caras como la de Clara Lago, el compostelano Tamar Novas o el gallego Miguel de Lira, entre otros. Además, conviene destacar la presencia en esta nueva entrega de uno de los grandes actores del momento, Luis Zahera.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: 'En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda