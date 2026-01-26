DIRECTO | La borrasca «Joseph» pone en máxima alerta a Galicia por fuertes lluvias

Ourense desactiva el Plan Invernal de Estradas al no haber avisos rojos, pero la carretera de Pena Trevinca permanece cortada

La situación en Ourense por la borrasca Ingrid ha mejorado en las últimas horas según los informes de vialidad de la DGT. Desde el aviso de las 7.40 horas de hoy, ya no hay avisos rojos en ninguna carretera de la provincia. La A-52 y la N-525, que ayer permanecían en alerta a su paso por A Mezquita, A Gudiña, Riós o Verín, han pasado a nivel amarillo a lo largo de la noche, y en el informe de las 10.10 horas ya alcanzaron el estado verde, por lo que la única prohibición existente en el vial es la de adelantar para vehículos pesados.

En este momento se mantienen cuatro avisos con restricciones generales en Ourense, todos en carreteras de red provincial y municipal. La OU-536, que ya se encontraba ayer en nivel amarillo, mantiene la misma alerta, por lo que se limita la circulación a 60 km/h entre los kilómetros 19 y 71, que unen los concellos de Maceda, Montederramo, A Teixeira, Castro Caldelas, San Xoán de Río y A Pobra de Trives. Se han establecido estas mismas limitaciones en la OU-540 (entre Verea y Bande) y la OU-531 (entre A Bola y Rairiz de Veiga). Por otra parte, en la comarca de Valdeorras se encuentra ahora mismo el peor aviso de Galicia: en el entorno de Pena Trevinca, la OU-122 está en nivel negro, por lo que está cerrado el vial entre las parroquias de San Tirso de Lardeira y Santa María de Casaio, ambas del concello de Carballeda de Valdeorras.

El día de hoy se mantendrá, a priori, más calmado que el de ayer. La AEMET mantiene un aviso amarillo por nevadas en toda la provincia de Ourense durante la totalidad de la jornadas, pero al no haber más alertas de nivel naranja, la Delegación del Gobierno en Galicia ha decidido desactivar el Plan Invernal de Estradas. Eso sí, se recomienda mantener la precaución y estar informados a lo largo del día por las fuentes oficiales para seguir la evolución del temporal y la red viaria.