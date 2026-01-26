En Directo
TEMPORAL EN GALICIA
DIRECTO | La borrasca «Joseph» pone en máxima alerta a Galicia por fuertes lluvias
La potente borrasca dejó un reguero de incidencias por toda Galicia, obligó a cortar carreteras y a suspender clases en Pontevedra, Ourense y Lugo
Después de días de fuertes rayos, lluvia, nieve y temperaturas bajo cero a cargo de borrasca Ingrid, Galicia encara el inicio de semana bajo un nuevo episodio de meteorología adversa. «Joseph» pone a la comunidad en alerta, tanto así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar un aviso rojo por precipitaciones en el interior de Pontevedra para el lunes.
Concretamente, según informó ayer la Aemet, desde las 08:00 de la mañana de hoy el interior de Pontevedra estará en alerta roja por precipitaciones que podrían alcanzar acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiendo llegar a los 150 litros en 24 horas.
Pontevedra no es la única zona en alerta por lluvias, que también se han activado en buena parte de la provincia de Ourense, aunque en este caso en nivel naranja por acumulaciones que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.
CONCELLOS AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE CLASES
Pontevedra: Agolada, A Cañiza, Covelo, Dozón, Forcarei, Lalín, Moraña, Silleda, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Estrada, Fornelos de Montes, A Lama, Rodeiro y Vila de Cruces.
CONCELLOS AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Ourense: Amoeiro, Beariz, O Carballiño, O Irixo, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Avión, Boborás, Coles, Maside, Piñor, Vilamarín, A Arnoia, Beade, Cartelle, Cenlle, Leiro, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Pontedeva, Ribadavia, San Cibrao das Viñas, Toén, Barbadás, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cortegada, Melón, Ourense, O Pereiro de Aguiar, Punxín, San Amaro, Taboadela, Allariz, Bande, Os Blancos, Calvos de Randín, Celanova, Entrimo, Laza, Lobios, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, Baltar, Baños de Molgas, A Bola, Castrelo do Val, Cualedro, Gomesende, Lobeira, A Merca, Muiños, Paderne de Allariz, Quintela de Leirado, Ramirás, Sarreaus, Verea, Vilar de Barrio, Vilardevós Y Xunqueira de Ambía.
Alerta roja por lluvias: un aviso sin precedentes obliga a suspender las clases en el interior de Pontevedra
El mayor riesgo afecta al interior de Pontevedra, mientras que los concellos limítrofes en Ourense y la zona del Baixo Miño estarán en nivel naranja y el resto de Galicia, amarillo, según las previsiones de Amet para mañana lunes
Noela Vázquez Dosil
Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
Tras una jornada marcada por rayos, lluvia, nieve y temperaturas bajo cero, Galicia ha quedado este sábado fuera de la zona de influencia directa de la borrasca Ingrid, considerada por los expertos como una de las más duras de los últimos años en la comunidad y responsable de más de 600 incidencias.
Además, en varios concellos de la provincia de Ourense la nieve impidió que algunas personas pudiesen salir de sus casas o desplazarse, como ocurrió en Viana do Bolo, Montederramo, Bande y Calvos de Ramuín. También ocurrió en otros municipios, como Chandrexa de Queixa, que permaneció incomunicado parte de la mañana. Del mismo modo, la presencia de hielo en el cambiador de ancho de Tabodaela, también en Ourense, ocasionó retrasos de alrededor de una hora en la línea ferroviaria de alta velocidad. Esta fue, sin duda, una de las provincias más afectadas por la nieve, aunque eso no impidió que los 'felos' de Maceda salieses a realizar su tradicional recorrido de Entroido por la Sierra de San Mamede.
Sin embargo, todavía no es momento de guardar el paraguas, puesto que un nuevo frente llegará de madrugada este domingo y abrirá la puerta a otra semana pasada por agua, con precipitaciones generalizadas y episodios de lluvias persistentes.
Dificultades para salir de casa en Ourense
El 112 Galicia ha informado de que recibió avisos de que varias personas en ayuntamientos como Viana do Bolo, Montederramo y Calvos de Ramuín presentaban dificultades para salir de sus casas o desplazarse debido a la presencia de nieve acumulada. Esta circunstancia también se ha dado en Bande, tal y como ha informado su alcaldesa, Sandra Quintas.
También ha sucedido en otros municipios como Chandrexa de Queixa, que permaneció incomunicado durante esta mañana, según ha confirmado el alcalde, Francisco Rodríguez, a Europa Press. En su caso, medios municipales y voluntarios de Protección Civil han colaborado en la retirada de la nieve y el regidor no descarta que esta tarde vuelva a darse una situación similar.
En Bande, que no llegó a la situación de incomunicación, el municipio habilitó un teléfono de contacto ante potenciales dificultades generadas por la borrasca, especialmente en las aldeas. Por allí pasaron máquinas quitanieves y brigadas municipales contribuyeron en estas tareas.
E. P.
Nuevas incidencias por nieve y hielo, que provocan dos accidentes leves en Vigo
Las incidencias registradas por la borrasca 'Ingrid' en Galicia entre el 23 y 24 de enero suben a un total de 612, de las cuales 89 han ocurrido hasta las 13.00 horas del sábado. En las últimas horas, las más relevantes están relacionadas con la nieve y el hielo, que han provocado dificultades para la circulación en varias carreteras y ayuntamientos.
El 112 Galicia ha registrado otros sucesos relevantes causados por estos fenómenos meteorológicos --especialmente en el área de Vigo--, pero ninguno con consecuencias graves. A las 11.20 horas, en el kilómetro 2 de la AP-9, en el barrio vigués de Teis, un particular informó de una salida de vía provocada por una bolsa de agua en la carretera que le hizo sufrir aquaplaning.
Posteriormente, a las 11.30 horas, en el kilómetro 158 de la AP-9, en el barrio de Cabral, otro particular informó de un accidente también debido a la presencia de agua en la vía. En ninguno de los dos casos se registraron daños personales.
En Moaña, a las 11.10 horas, se produjo una colisión en cadena en en el kilómetro 11 de la CG-4.1., con cuatro vehículos implicados, según ha informado la Policía Local. Uno de los conductores indicó que el granizo había provocado la implicación de uno de los vehículos. En este accidente tampoco hubo heridos.
El AVE sufre retenciones de una hora en Galicia por presencia de hielo en el cambiador de Taboadela (Ourense)
La presencia de hielo en el cambiador de ancho de Taboadela (Ourense) ha ocasionado retrasos de alrededor de una hora en los trenes de alta velocidad que conectan Galicia con Madrid, según ha informado el Adif.
Esta demora se suma a las registradas durante el viernes a causa de la borrasca 'Ingrid', que dejó numerosos retrasos e incidentes en trenes de larga distancia con destino o salida desde Galicia. En algunos casos, se llegaron a acumular cerca de dos horas de demora y pasajeros transportados por carretera.
Por el momento, el Adif no ha aportado información adicional sobre la incidencia en el cambiador de ancho y se desconoce cuánto se tardará en solventarla.
David Alján
Ourense desactiva el Plan Invernal de Estradas al no haber avisos rojos, pero la carretera de Pena Trevinca permanece cortada
La situación en Ourense por la borrasca Ingrid ha mejorado en las últimas horas según los informes de vialidad de la DGT. Desde el aviso de las 7.40 horas de hoy, ya no hay avisos rojos en ninguna carretera de la provincia. La A-52 y la N-525, que ayer permanecían en alerta a su paso por A Mezquita, A Gudiña, Riós o Verín, han pasado a nivel amarillo a lo largo de la noche, y en el informe de las 10.10 horas ya alcanzaron el estado verde, por lo que la única prohibición existente en el vial es la de adelantar para vehículos pesados.
En este momento se mantienen cuatro avisos con restricciones generales en Ourense, todos en carreteras de red provincial y municipal. La OU-536, que ya se encontraba ayer en nivel amarillo, mantiene la misma alerta, por lo que se limita la circulación a 60 km/h entre los kilómetros 19 y 71, que unen los concellos de Maceda, Montederramo, A Teixeira, Castro Caldelas, San Xoán de Río y A Pobra de Trives. Se han establecido estas mismas limitaciones en la OU-540 (entre Verea y Bande) y la OU-531 (entre A Bola y Rairiz de Veiga). Por otra parte, en la comarca de Valdeorras se encuentra ahora mismo el peor aviso de Galicia: en el entorno de Pena Trevinca, la OU-122 está en nivel negro, por lo que está cerrado el vial entre las parroquias de San Tirso de Lardeira y Santa María de Casaio, ambas del concello de Carballeda de Valdeorras.
El día de hoy se mantendrá, a priori, más calmado que el de ayer. La AEMET mantiene un aviso amarillo por nevadas en toda la provincia de Ourense durante la totalidad de la jornadas, pero al no haber más alertas de nivel naranja, la Delegación del Gobierno en Galicia ha decidido desactivar el Plan Invernal de Estradas. Eso sí, se recomienda mantener la precaución y estar informados a lo largo del día por las fuentes oficiales para seguir la evolución del temporal y la red viaria.
La DGT levanta todas las restricciones al transporte pesado en Galicia tras la mejora del tiempo
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado la prohibición de circular a vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos. En esta actualización se incluyen las carreteras que dan acceso a Galicia desde la meseta, como la A-6 / N-6 o la A-52, así como otras interiores de la comunidad. La información completa, aquí.
David García
El transporte de ría se retoma entre Cangas y Vigo
El servicio de transporte de ría entre O Morrazo y Vigo se retomó a primera hora de esta mañana, al menos en la ruta desde Cangas. La naviera Mar de Ons reanudó los trayectos a las 7.00 horas, con salida desde Cangas, y a las 7.30 horas desde Vigo. Al tratarse de fin de semana, las salidas desde cada puerto se producen con una frecuencia horaria de una hora. Más información aquí.
La DGT abre el paso a los camiones por las seis carreteras de la provincia de Pontevedra afectadas por las restricciones
La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acaba de informar que se han levantado las restricciones preventivas de la DGT al tráfico de vehículos pesados en las seis carreteras de la provincia de Pontevedra afectadas por estas medidas: AP-53, A-52, N-640, N-120, N-541 y N-525. «A partir de ahora se actuará en cada tramo de acuerdo con los requerimientos de la situación», indican desde el departamento que dirige Abel Losada.
E. P.
Galicia continúa en nivel rojo (peligro extraordinario) por oleaje
Todas las CC.AA, además de Ceuta y Melilla, tendrán este sábado avisos por nieve, viento, frío, tormenta y oleaje, que continúa un día más en nivel rojo (peligro extraordinario) en Galicia por olas de hasta 9 metros, en una jornada marcada por la influencia de una masa de aire marítima de origen polar, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, A Coruña y Pontevedra tendrán aviso rojo por oleaje, que también activará el nivel naranja (importante) en Almería, Cádiz, Asturias (litoral occidental y oriental costa), Cantabria (litoral costa), Lugo, Guipúzcoa, Viskaya y Melilla (costa).
Los avisos amarillos por nieve llegarán a Lugo, Ourense y Pontevedra. De esta forma, AEMET prevé para este sábado probables acumulaciones significativas de nieve en montañas y en zonas bajas de Galicia.
Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio, pero que serán menos probables y débiles en la mitad suroriental. Los mayores acumulados se darán en Galicia.
La cota de nieve se situará entre los 500 y 800 metros en la mitad sur peninsular y alrededor de los 300 y 600 metros en la norte. Sin embargo, las nevadas continuarán en amplias zonas de la mitad norte peninsular, así como en montañas y zonas altas del centro y sur. Los mayores acumulados afectarán a las montañas del noroeste, mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos en el resto.
