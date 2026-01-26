Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clases suspendidas en GaliciaSánchez avala a PuenteFlota China IlegalPremios FerozTensión Mineápolis40 Años de la MovidaReal Sociedad-Celta
instagramlinkedin

En Directo

TEMPORAL EN GALICIA

DIRECTO | La borrasca «Joseph» pone en máxima alerta a Galicia por fuertes lluvias

La potente borrasca dejó un reguero de incidencias por toda Galicia, obligó a cortar carreteras y a suspender clases en Pontevedra, Ourense y Lugo

La huella de la borrasca Ingrid en la comarca.

La huella de la borrasca Ingrid en la comarca. / Iñaki Abella

R. V.

Después de días de fuertes rayos, lluvia, nieve y temperaturas bajo cero a cargo de borrasca Ingrid, Galicia encara el inicio de semana bajo un nuevo episodio de meteorología adversa. «Joseph» pone a la comunidad en alerta, tanto así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar un aviso rojo por precipitaciones en el interior de Pontevedra para el lunes.

Concretamente, según informó ayer la Aemet, desde las 08:00 de la mañana de hoy el interior de Pontevedra estará en alerta roja por precipitaciones que podrían alcanzar acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiendo llegar a los 150 litros en 24 horas.

Noticias relacionadas y más

Pontevedra no es la única zona en alerta por lluvias, que también se han activado en buena parte de la provincia de Ourense, aunque en este caso en nivel naranja por acumulaciones que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

CONCELLOS AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE CLASES

Pontevedra: Agolada, A Cañiza, Covelo, Dozón, Forcarei, Lalín, Moraña, Silleda, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Estrada, Fornelos de Montes, A Lama, Rodeiro y Vila de Cruces.

CONCELLOS AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Ourense: Amoeiro, Beariz, O Carballiño, O Irixo, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Avión, Boborás, Coles, Maside, Piñor, Vilamarín, A Arnoia, Beade, Cartelle, Cenlle, Leiro, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Pontedeva, Ribadavia, San Cibrao das Viñas, Toén, Barbadás, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cortegada, Melón, Ourense, O Pereiro de Aguiar, Punxín, San Amaro, Taboadela, Allariz, Bande, Os Blancos, Calvos de Randín, Celanova, Entrimo, Laza, Lobios, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, Baltar, Baños de Molgas, A Bola, Castrelo do Val, Cualedro, Gomesende, Lobeira, A Merca, Muiños, Paderne de Allariz, Quintela de Leirado, Ramirás, Sarreaus, Verea, Vilar de Barrio, Vilardevós Y Xunqueira de Ambía.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents