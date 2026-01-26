Las últimas horas del gallego Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA saltan a un documental de Netflix

En 1997, la historia de ETA tuvo su punto de inflexión al secuestrar y asesinar al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, de origen gallego, tras un ultimátum al Gobierno. El crimen terrorista levantó una ola de multitudinarias manifestaciones en todo el Estado condenando el movimiento de los terroristas. Netflix ha anunciado que estrenará este año un documental sobre las 48 horas de dicho secuestro, «Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo».

La plataforma detalla que la dirigen Jon Sistiaga y Juanjo López. El fin es recordar los dos días en los que España y parte del mundo estuvieron pendientes del futuro de Blanco. Millones de personas se movilizaron en ciudades y villas para intentar convencer a la banda terrorista que esa no era la vía. Desde Netflix recuerdan que «este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA».

«Lobo», una miniserie sobre Romasanta

No es la única novedad de la plataforma con conexión con Galicia. Días atrás ya había anunciado la segunda temporada de «Clanes" y «El Crimen de Pazos», un true crime del productor gallego Ramón Campos con Tristán Ulloa de protagonista. Ahora anuncian «Lobo», una miniserie protagonizada por el lucense Luis Tosar y Tristán Ulloa.

En el guion también hay presencia gallega con Juan Galiñanes, al que se suma Alberto Marini. Este último es director junto a Javier Rodríguez Delgado. La producción corre a cargo de la coruñesa Vaca Films.

Prepración de la Praza de As Praterías en Compostela para el rodaje de "Lobo", sobre Romasanta. / Rodri P.

Esta historia se basa en el caso de Manuel Blanco Romasanta, la leyenda del "sacaúntos" que asesinaba a mujeres y niños para vender su grasa corporal. Ayer mismo, se encontraban rodando en Compostela.

«En nombre de otro», con Mario Casas

Una tercera producción de Netflix con conexión gallega será «En nombre de otro», un thriller con el gallego Mario Casas en el elenco. Este comparte protagonismo con Eduard Fernández y Blanca Suárez, entre otros intérpretes.

Para este año, Netflix ha anunciado también: en 2026: Peaky Blinders: El hombre inmortal, Los Bridgerton temporada 4, Clanes temporada 2, Machos alfa temporada 5, Muertos S.L temporada 4, Rabo de Peixe temporada 3, The Gentleman temporada 2, Lupin parte 4, One Piece temporada 2, Avatar: La leyenda de Aang temporada 2 y temporada 3, Esa noche, Oasis, Toda la verdad de mis mentiras, El mapa de los anhelos, Heartstopper para siempre, Orgullo y prejuicio, Mi querida señorita, Cortafuego, La desconocida, Los creyentes, El amor es peligroso, Rafa, El cautivo, La tregua, Siempre es invierno y Torrente Presidente.

Carolina Yuste actúa con Javier Gutiérrez en "Ardora" que se rueda en Galicia. / Jaime Olmedo

«Ardora», rodaje en A Coruña

Por otra parte, Movistar + desvelaba ayer las primeras imágenes de la serie rodada en Galicia «Ardora». En el elenco de esta serie nos encontramos al compostelano Tamar Novas, así como a Elvira Mínguez, Luis Zahera, Luisa Gavasa o Antonio Durán ‘Morris' así como Javier Gutiérrez. La producción también es gallega, de Portocabo, la misma que firmó «Rapa» así como «Hierro».

En la dirección, el lucense Jorge Coira si bien los 'cerebros' de la serie fueron su hermano, Pepe Coira, y el vigués Fran Araújo.

'Ardora', creada por Pepe Coira y Fran Araújo, y dirigida por Jorge Coira, continuará su rodaje en A Coruña hasta finales de marzo y se estrenará en Movistar Plus+ en 2027. La historia nos presenta a Estela, una abogada de oficio coruñesa (interpetada por Carolina Yuste) que tiene que defendera un joven acusado de asesinar a un empresario local. En esa trama, se enfrentará con un policía que busca que descubra la verdad.