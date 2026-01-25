Polémica viral
Quequé sorprende a todos y anuncia un parón tras la polémica por su parodia de Nacho Abad: "No me apetece ser un mártir"
El cómico Héctor de Miguel, popularmente conocido como Quequé, confirma su retirada temporal de ‘Hora Veintipico’ y pausa su carrera tras la controversia generada por su sátira sobre la cobertura del accidente de Adamuz.
Kevin Rodríguez
El comunicador Héctor de Miguel, conocido popularmente como Quequé, ha sorprendido a fans y compañeros con un mensaje en sus redes en el que explica que necesita descansar por salud mental después de unas semanas de tensión y críticas por una parodia en la que se mofaba del periodista Nacho Abad y su enfoque del trágico accidente ferroviario de Adamuz.
En su carta, Quequé admite que llevaba tiempo sintiendo que debía hacer un parón, pero que la controversia de estos días ha acelerado la decisión. “El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba”, escribe, al tiempo que pide disculpas a quien se sintió ofendido por el contenido de ‘Hora Veintipico’.
Aunque defiende que su intención nunca fue faltar al respeto a las víctimas —y lamenta que se interprete así su humor—, el cómico insiste en que es momento de hacer una pausa para cuidar su bienestar. Agradece a la Cadena SER, a sus compañeros de programas anteriores como ‘La Vida Moderna’ y ‘La Lengua Moderna’ y a su audiencia por acompañarle en sus más de 25 años de trayectoria.
Quequé concluye el comunicado con un mensaje esperanzador pero claro: "descansar ahora y luego ya veremos", dejando la puerta abierta a un posible regreso cuando se sienta preparado.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo