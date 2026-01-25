Cada vez son máis os alimentos artesáns en Galicia e un deles vén de lograr dúas medallas de ouro
Artesanía Alimentaria é o selo que os agrupa e nel atopamos alimentos como Puramel, o requeixo da Cooperativa Paradanta que se vende en mil puntos de España ou a cervexa artesanal de Cangas Menduíña | Puramel Sacra logrou esta semana dous premios de ouro nos Óscars da apicultura | O seu responsable, Toni Fernández, sinala: "Hai unha alta mortandade de abellas. Temos 400 colmeas; cando acabe o inverno a ver cantas nos quedan"
A adega de cervexa artesá Menduíña, radicada en Cangas, comezou no 2008 como unha das pioneiras. Despois, chegaría a eclosión deste tipo de cervexas ata contabilizarse medio cento en Galicia. Hoxe, restan unhas 12. Menduíña pervive e é unha das 118 marcas que lograron o selo Artesanía Alimentaria (da Xunta) que comezou no 2020 e no 2023 abranguía a 80 firmas. O selo serve para recoñecer –sempre que cumpran uns requisitos da Axencia Galega de Calidade Alimentaria– as compañías que elaboran alimentos ou bebidas de xeito artesanal.
Alberte Fernández, responsable de Menduíña xunto á súa compañeira Valeria Efftimoff, explica que a importancia do selo radica en que permite «diferenciar no mercado os produtos que realmente son artesáns dos que non. No caso da cervexa, houbo un momento no que incluso os grandes sacaban o seu produto supostalmente ‘artesanal’ ao mercado cando realmente era unha cervexa industrial. Era todo bastante caótico, con información imprecisa e confusa nas etiquetas».
Recalca que a supervivencia foi difícil: «Moitas destas cervexas artesanais apareceron moi rápido; pensaron que podía ser un modelo de negocio, unha forma de vivir, pero as calidades dalgunhas non eran moi idóneas. Entre unha cousa e a outra, foron desaparecendo».
Fábrica e plantación en Cangas
No caso de Menduíña, contan cunha pequena plantación de lúpulo en Cangas detrás da fábrica para o seu cultivo e tratamento. Como non é abondo, o resto que precisan mércano en León inda que nalgunha ocasión tiveron que botar man de lúpulo alemán.
Segundo sinala, a súa produción é «pequena»: 10.000 litros ao ano fronte aos «millóns» das marcas industriais.
Alberte Fernández expón que o mercado da cervexa é «bastante atípico. Máis do 99% está nas mans de catro ou cinco empresas e o outro 1%, na de 300 ou 400 pequenos produtores. O mercado está controlado polas fábricas grandes. Ás veces resulta moi difícil atopar cervexa artesanal porque os grandes teñen contratos de exclusividade polo que non permiten que se compre a outras marcas. Así, os pequenos temos as portas pechadas en moitos bares. Non podemos falar dun libre mercado porque ten un trasfondo».
No caso de Alberte e Valeria, o produto é artesanal total con conciencia medioambiental: empregan auga da choiva e dun manantial propio para enfiar o mosto; con esa auga regan a plantación de lúpulo; empregan caldeira de biomasa para xerar vapor para o proceso produtivo; utilizan placas solares e o bagazo derívano para o compost no cultivo.
Un requeixo como o das avoas o século XXI
A artesanía na produción tamén se amasa no requeixo da Sociedade Cooperativa Paradanta, de As Neves. Levan dende o 2002 a elaborar a súa xoia gastronómica. «Ata ese momento–lembra o cooperativista Alejandro Martínez– facíase nas casas. Era o postre típico que se facía para despois da lamprea. Cada vez, foi quedando menos xente para facelo e nós decidimos elaboralo como requeixo artesán. A diferenza doutros que se toman en Galicia, sobre todo no norte, o noso é para comer con garfo e non con culler».
Cando comezaron con este produto, non estaba amparado por ningún selo, agora están en Artesanía Alimentaria. «Este dános valor, diferencia o noso produto dos requeixos industriais e ampáranos como produto tradicional e artesanal; dános valor», sinala Alejandro Martínez.
Véndeno en máis de 1.000 puntos de toda España
Na actualidade, véndeno en máis dun milleiro de puntos, sobre todo restaurantes de Galicia e Madrid aínda que xa teñen tido pedidos de Portugal, País Vasco ou Cataluña.
O leite co que se confecciona procede dunha gandeiría de Celanova. Entre os seus proxectos de futuro, a Coooperativa Paradanta confía en poder criar as súas propias vacas amarelas, unha especie autóctona que dá leite, carne e ten forza para o traballo no agro.
Dobre ouro nos Óscars do mel
Un presente co gando teno xa Toni Fernández, apicultor que vive en O Porriño pero ten as súas colmeas en Escairón (Lugo) e comarca. Batería do grupo os Gin Tony´s –que actuarán o 27 de marzo en La Fábrica de Chocolate de Vigo–, conseguiu esta semana coa súa marca Puramel Sacra dobre medalla de ouro nos Paris International Awards Honey (os Óscars do mel) pola súa calidade e pola imaxe.
Esta tamén forma parte de Artesanía Alimentaria de Galicia. O segundo premio veulle dado principalmente por un cofre de madeira deseñado e elaborado ex profeso e que ten forrado o interior con veludo.
«Queriamos unha caixa que lembrara os xoieiros antigos das nais e as avoas, que ao abrila viras os botes de mel como se foran xoias. Deseñámolo cun obradoiro artesán de carpintería. Queriamos unha cousa fina, elegante. Gravamos as letras a láser. Todo iso chamou moito a atención en París», explica.
O seu mel pode atoparse en tendas de produtos delicatessen e dende hai dúas semanas nalgunhas tendas de Gadisa. Recoñece que non é doado o oficio: «Temos 400 colmeas. A ver cantas nos quedan ao rematar o inverno pola mortandade. A apicultura ten que ser vocacional, ten que apaixoarte porque senón é moi complicado. Hoxe en día a apicultura non é rentable».
