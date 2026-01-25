«He llevado a la agencia Magnum un poco de sentido del humor y menos rigidez»

¿En qué momento se encuentra?

Estoy en un momento de poda vital, quitándome un montón de cosas que había ido acumulando. He estado varios años dejándome llevar y diciendo que sí a todo hasta llegar a un punto donde no me gustaba mucho el ritmo y la vida que llevaba. Desde mediados del año pasado estoy siendo un poco más selectiva, intentando viajar menos y pasar más tiempo en casa, que desde 2018 es Brasil. Todo lo que estaba haciendo se ha ido cerrando y acabando justo a final de 2025. Y este año empiezo con todos los deberes hechos y con ganas de aprender más cosas, probar y ponerme también, creo, en una posición más vulnerable después de unos años en los que era el máster del universo y con mucho poder, que tampoco me interesa.

En un titular de entrevista decía que necesitaba apartarse un poco de la fotografía.

Sí, eso es una de las cosas. Noto que estoy, no repitiendo fórmulas, pero haciendo cosas que ya sé hacer, que no estoy aprendiendo mucho. Casi un poco como cuando salí del periódico [trabajó durante cinco años en Información, del grupo Prensa Ibérica], que veía que estaba haciendo la misma foto un día y otro. Supongo que son ciclos. En cuanto ves un poco de rutina, aunque sea una rutina fantástica, de viajes y todo eso, no deja de ser pasar el control de seguridad, sentarte, esperar, volar, pasar otro control de seguridad, llegar. Al final es rutina y lo que me apetecía era romperla.

Todo eso, ¿desde que ha dejado de ser presidenta de Magnum?

Creo que todo el proceso de ser presidenta lo ha acelerado. Es como si me hubiesen puesto a tope de intensidad y de volumen, un proceso que a lo mejor hubiese tardado diez años en llegar y que, por haber tenido que compaginar mi trabajo de fotógrafa con la gestión de Magnum, se ha acelerado y me he hartado antes. Ahora estoy muy bien, disfrutando mucho de no saber muy bien qué va a pasar [ríe].

Se alejó de la fotografía pero ya ha vuelto.

Sí, bueno, tampoco me he alejado tanto: tengo exposiciones, sigo haciendo fotos, lo único que no tengo es, por ejemplo, un gran proyecto fotográfico. Voy respondiendo en Magnum, sigo trabajando y hago las fotos que me piden. Pero dentro de mi trabajo personal, de lo que yo empiezo por mi cuenta –que es al final lo que más me define, creo yo, o me gusta pensar eso– no tengo un proyecto fotográfico, tengo más una película o piezas de vídeo, o viajes que no acaban en proyectos.

¿Qué ha aportado a Magnum durante su presidencia?

Es difícil de medir porque la agencia está en cambio continuo. Creo que aporto no solo cuando he sido presidenta, sino como fotógrafa, porque participo mucho de los debates y poco a poco vas empujando hacia una dirección que es a la que tú crees que tienen que ir las cosas. Igual he llevado un poco más de sentido del humor, un poquito menos de esa rigidez que, al menos, yo percibí al principio de entrar en la agencia. La gente creo que está un poco más relajada. Y creo que he contribuido a que se mejore el aspecto del negocio, porque había que resolver muchas cosas.

¿Cree haber ayudado a dibujar otra imagen de Magnum, que a veces se asocia a una agencia antigua en blanco y negro, de fotógrafos mayores?

Creo que sí, pero no he sido yo la que ha hecho eso, sino la propia agencia al elegirme a mí como presidenta. Eso también era una declaración de intenciones y era hacia donde ellos veían un futuro. No significa que en Magnum ahora todo el mundo vaya a empezar a hacer Afronautas [su trabajo más conocido] ni mucho menos, pero sí un reconocimiento a otra manera de hacer fotos y de quitar ese peso, menos rigidez, estar abierto a otras cosas, que es al fin y al cabo el principio del cambio.

¿Y qué ha aprendido usted?

Pues a manejar tablas Excel, a hacer números, balances, a saber qué es el ebitda [ríe], un término financiero. He aprendido mucho de leyes laborales, de derechos laborales; a escuchar y a no saltar a la primera, a darle la razón a la gente un poco, aunque no la tengan del todo… A mí me ha bajado los humos muchísimo y he aprendido a escuchar y a pensar en colectivo. He aprendido a comunicar mejor porque, dentro de todos los conflictos que puede haber en Magnum, los hay fotográficos, generacionales, pero hay también muchos culturales. Es una agencia muy anglosajona en la que las cosas, dichas así, directas, como que no. He aprendido a mitigar eso un poco y creo que ellos han aprendido que no hay que tomar las cosas de forma literal.

Dejó el fotoperiodismo para ver la realidad de otra manera y en Magnum ha vuelto a la fotografía-documento.

Magnum es una agencia de fotografía documental, pero en un momento en que la fotografía documental no es suficiente para explicar todo lo que está pasando. Yo no he salido nunca de la fotografía documental, lo que ha cambiado es la percepción y las fronteras que en un momento se marcaron. Yo me fui de Información a finales de 2010, y nada hacía pensar que el presidente de Estados Unidos iba a estar publicando en una red social suya una foto de él con la bandera de EE UU en Groenlandia. ¿Cómo documentas eso? Yo necesitaba que esas fronteras se expandiesen. Nunca me fui de la fotografía documental. Mis proyectos no son sobre mi abuela o sobre cómo me siento; son sobre migración, prostitución... solo que el lenguaje que utilizo se ha tomado las libertades que no cabían en un periódico.

¿Cómo documentaría este año de mandato de Trump en EE UU?

Creo que aún es pronto. En mi trabajo casi siempre hay un ejercicio de opinión, y aún no estoy opinando porque estoy flipando, porque cada día la noticia que sale es más sorprendente que la anterior. Ahora mismo lo que hay que hacer es documentar los hechos, lo que está pasando, para que no se olvide, porque es muy importante, y el fotoperiodismo tiene ahora, irónicamente, una función muchísimo más importante de la que tenía antes. Es decir, si no se está documentando lo que está pasando en Minnesota, lo que pasa en la frontera, lo que está pasando en Venezuela, lo que va a pasar en Groenlandia, es muy posible que esa verdad se manipule en el futuro.

¿Y la IA es una amenaza seria?

Creo que sí. Es una amenaza si la sociedad no se pone al día y no empieza a ser un poco más perspicaz y un poco más crítica con las imágenes que consume. En sí no es esencialmente mala, pues lo mismo te diseña el interior de tu casa, ayuda en un montón de cosas, pero puede ser utilizada de manera muy perjudicial y peligrosa. El problema no es tanto la IA, el problema es que no estamos preparados para ella y ahí hay mucho trabajo que hacer desde los gobiernos del mundo, las escuelas, las familias. La herramienta va a crecer al ritmo que le dé la gana y que decidan los millonarios. Lo único que podemos hacer nosotros es estar al día y estar al loro.