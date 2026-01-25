Detectan gripe aviar H5N1 en una vaca de Holanda, la primera vez fuera de EEUU

Los virólogos no entendían por qué la gripe aviar H5N1 altamente patógena se había detectado solo en vacas de Estados Unidos y en ningún otro país. Ahora se ha hecho público el hallazgo de anticuerpos de gripe aviar en una vaca en Países Bajos, mediante análisis realizados tras la muerte en la explotación de un gato infectado. Según expertos como la viróloga veterinaria Elisa Pérez Ramírez, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-CSIC) en Valdeolmos (Madrid), «era cuestión de tiempo y buenos estudios de campo» que esto se verificara.

Las autoridades holandesas han realizado el primer informe de propagación de este virus de la gripe aviar al ganado fuera de EEUU, aunque recalcan que no se ha detectado una mayor propagación. Una vaca presentaba anticuerpos contra el H5N1 en la leche, lo que indica exposición previa al virus, pero ninguna muestra dio positivo. «Tampoco hay indicios de propagación de la gripe aviar a otras granjas lecheras», escribió la ministra de Agricultura holandesa, Femke Wiersma, en una carta al parlamento del país, informa la revista «Science».

La vaca sufrió mastitis y problemas respiratorios el mes pasado, señaló Wiersma, y su leche no fue procesada. Además, la leche de la granja se pasteuriza, lo cual inactiva el virus. No está claro cómo llegó el virus a la granja ni cómo se infectaron el gato y la vaca.

Para saber si más vacas han tenido contacto con el virus hay que esperar a los resultados de serología en el resto de animales de la granja, explica en X la viróloga Elisa Pérez Ramírez, que recomienda analizar los cuadros clínicos de mastitis sin diagnóstico claro. Añade, que, al igual que Holanda, en España también sufrimos una temporada dura de gripe aviar (actualmente 151 brotes en aves silvestres y 16 en aves de corral, con casi 3 millones de aves domésticas muertas), por lo que aconseja intensificar la vigilancia en vacas lecheras.