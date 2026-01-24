«Pedimos un oncólogo de referencia para las enfermas de cáncer»

Hace 25 años, debido a su propia experiencia personal como paciente, Fina Acuña Graña fue capaz de poner el foco en las principales necesidades de las personas diagnosticadas de cáncer de mama y detectar las carencias a nivel asistencial, por lo que apostó por impulsar desde la comarca de O Morrazo la Asociación de Diagnosticad@s de Cancro de Mama, Adicam, una entidad que fue fundada con el principal objetivo de ofrecer apoyo y acompañamiento a pacientes de la provincia de Pontevedra.

Fina Acuña «se fue antes de lo esperado», señala la actual presidenta de Adicam, Olga Sotelo; sin embargo, su legado continúa y la asociación ha sido reconocida recientemente como de utilidad pública, cuenta a día de hoy con más de 2.500 socias y socios de toda Galicia y presta atención en cuatro oficinas: en Cangas, Moaña, Pontevedra y Vigo.

–¿Cómo ha evolucionado Adicam a lo largo de estos años?

Lo primero que tengo que decir es que todo lo que hoy tiene Adicam hay que agradecérselo a Fina Acuña, porque fue ella, una paciente de mama muy joven, vio las necesidades, y luchó y peleó para que las pacientes que se reunieran en Adicam al menos tuvieran el apoyo y la ayuda que no encontraban y que eran necesarios. Ha pasado ya mucho tiempo, porque 25 son muchos años, y es cierto que hay que destacar que se ha mejorado en muchísimos aspectos. Cuando la asociación empezó con Fina Acuña, se empezó con ella y tres mujeres, unas pacientes y otras no, haciendo lo posible en un cuarto alquilado para poder ayudar a todas las personas que acudían a la entidad y hoy en día Adicam tiene tres trabajadoras sociales, tres psicólogas y una administrativa. Es un avance importantísimo, pero sinceramente se queda corto, nos hacen falta más profesionales. Cuando empezó Adicam se prestaba apoyo a pocas personas, pero las necesidades en la actualidad son mayores, se nos demanda más porque se nos necesita más, y es importante señalar que todos los servicios que ofrece Adicam son gratuitos.

–¿A cuántas personas están prestando atención directa en la actualidad?

En este momento se está atendiendo a más de 600 personas en las cuatro sedes que tenemos. Es por esto que las profesionales se distribuyen y reparten el trabajo, por eso comentaba antes que necesitamos más recursos, porque son cuatro sedes y durante toda la semana se reparten: en Cangas, por ejemplo, la sede permanece abierta todos los días de la semana, en Pontevedra cuando sea necesario y en Moaña y en Vigo solo dos o tres días a la semana, porque en este caso no podemos ofrecer atención más días a la semana.

–La oficina de Vigo es de reciente creación, dio comienzo en verano de 2020, ¿qué fue lo que motivó su apertura y qué beneficios ha tenido para las pacientes?

Muchas de las pacientes que acudían a la sede que teníamos en Cangas eran de Vigo. Los profesionales del hospital las derivaban, y las siguen derivando, a nuestra asociación, por lo que consideramos que era necesario contar con un espacio en la ciudad en la que poder atenderlas. Por desgracia, hay muchas pacientes del área sanitaria de Vigo y poder contar con una de nuestras oficinas en la ciudad facilita que no se tengan que desplazar, porque hay que tener en cuenta que muchas personas no tienen esa facilidad para venir en coche o coger el barco, por lo que así se les facilita el acceso. Por otra parte, en Vigo lo que necesitaríamos es el apoyo del Concello para conseguir otro local en el que poder disponer de la oficina todos los días de la semana y no tener que ofrecer los servicios días sueltos.

–Hace ya tiempo que los profesionales han detectado un cambio en el perfil de los pacientes diagnosticados de cáncer en general, pero también de mama, alertando de que cada vez se presenta a edades más tempranas, ¿es una realidad que también constatan en Adicam?

Esto es algo que digo siempre: a nivel personal, lo peor de todo para mí a día de hoy es ver a gente tan joven diagnosticada de cáncer de mama. En mi época, salvo Fina que se fue antes de lo esperado, las demás teníamos ya una edad media cuando llegó el diagnóstico, pero es que en los últimos años lo que nos encontramos es gente muy joven.

–¿De qué edades?

Pues hablamos de chicas de 25 o de 30 años y también de entre 30 y 35 años. A mí es algo que me rompe, sinceramente.

–Tras 25 años de actividad y como presidenta de la entidad, ¿cuáles considera que son los principales retos que afrontan o cuáles son sus reivindicaciones?

Hay dos cuestiones que para mí son fundamentales. Por una parte, uno de las principales quejas que recibimos por parte de las pacientes es que cuando son derivadas a Oncología y son diagnosticadas de un cáncer de mama o ginecológico, esa paciente inicia una serie de pruebas que pueden prolongarse durante un año o más y lo que sucede es que, la primera vez, conocen a un oncólogo al que le tienen que dar cierta información personal y, pasado el tiempo, cuando tienen que realizar otra prueba, se encuentran con que ya no es el mismo profesional el que las atiende y al que le tienen que volver a explicar todo. Lo que ocurre es que no hay un oncólogo de referencia para este tipo de pacientes y esto es algo que nos gustaría que se mejorara. Y la segunda cuestión es que, como comentaba anteriormente, hay mucha gente joven que antes del diagnóstico tenían un determinado trabajo y que, tras pasar por el tratamiento y con todas las secuelas que deja en el cuerpo un tumor, tienen que empezar de nuevo porque en muchos de los trabajos que tenían ya no pueden continuar, porque es imposible que los lleven a cabo debido a las secuelas. En este caso, creo que las administraciones públicas tienen que implicarse y valorar estos casos para poder echarles una mano. En Adicam, por ejemplo, tenemos casos de pacientes que llevan la trayectoria del cáncer de mama cuidando además de su madre o de su padre enfermos, o de mujeres separadas y con hijos pequeños que apenas reciben una prestación de 400 o 500 euros. Una persona no puede vivir hoy en día con ese dinero y ya no digamos si tienes hijos o tienes que pagar un alquiler. Es por esto que yo rogaría a la administración pública que, por favor, eche una mano a estas personas, que analice sus necesidades para poder tratar de solucionarlas.

–El cáncer es mucho más que la enfermedad, existe también un impacto socioeconómico que repercute en las pacientes.

Sí, y no solo es que esto impacte en ellas, sino que lo que ocurre es que ellas mismas se ven desbordadas, no saben qué hacer, a quién acudir, no ven futuro, y es triste que después de pasar un tumor tengan esa carga encima.