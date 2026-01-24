«Ya se habla de Rafa Sánchez sin tener que decir de La Unión, me llena de orgullo»

A inicios de los años 80, en Madrid, nació el grupo La Unión, dejando para el recuerdo canciones que han marcado generaciones. De Lobo hombre en París a Maracaibo o Ella es un volcán. Temas que todavía hoy suenan de la mano del líder del grupo, Rafa Sánchez, pese a que La Unión se disolvió en 2020. En solitario, el cantante recorre España con su espectáculo Biografía, en el que hace un repaso a todos esos años de éxito y en el que desvela qué caminos fue tomando a lo largo de su vida. Aquel chico de barrio estudiante de arquitectura que se transformó en un ídolo de adolescentes y que hoy, a sus 64 años, sigue disfrutando de la música.

Si hubiese una palabra para definir este espectáculo, ¿cuál sería?

Pues creo que su título, Biografía, lo define todo. Es un recorrido en orden cronológico por las canciones más icónicas de La Unión, y también alguna que otra de mi época en solitario. Voy contando cómo fue cambiando mi vida canción a canción. Yo creo que justo el hecho de que se llame Biografía responde bastante bien al concepto de lo que el público va a ver en el teatro.

Es algo más que un concierto. ¿Necesitaba mostrarse de otra forma sobre el escenario?

Yo creo que sí. De alguna manera intentas explicar a la gente por qué has dado los pasos que has ido dando, para hacerte comprender. Esto fue fundamental cuando se acabó La Unión. En aquel momento, al empezar mi promoción, hice un escrito de biografía, en el que contaba anécdotas e historias, y casi que podía ser un guion para lo que ha sido al final el espectáculo. De ahí nació, pero sí, de alguna manera quise justificarme ante la gente sobre el porqué de los cambios en mi vida.

¿Lo necesitaba el público o lo necesitaba usted?

Fundamentalmente yo. Al público lo que realmente quiero hacerle llegar es que pase un par de horas agradables. Es un momento para recordar canciones muy icónicas y que lo pasen bien. Que sea un espectáculo que disfruten.

El panorama musical se llena de nuevos artistas y bandas, pero espectáculos como el suyo siguen vendiendo entradas. ¿A la gente le gusta recordar el pasado a través de la música?

Hay público para todo. Yo creo que este espectáculo de Biografía se llena de gente mayor, más de mi quinta. Sobre 40 para arriba. A diferencia de otros shows, que se llena de gente más joven. Creo que esa es la clave, que hay espectáculos para todo tipo de público.

Al montar Biografía, ¿revivió momentos que creía olvidados?

Sí, por supuesto. De hecho, el poner en orden la música y los recuerdos ha sido todo un ejercicio de entenderme a mí mismo también. Tenía muchas anécdotas, pero todo muy mezclado en el tiempo. No sabía si eso había pasado antes o después o si algo fue consecuencia de esto otro. Entonces, sí, me ha servido para organizar mis recuerdos, claramente.

Entiendo que en este tiempo usted ha cambiado, pero también lo ha hecho el sector. ¿No cree?

Por supuesto que he cambiado, aunque me siento el mismo de siempre. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Además, los tiempos han cambiado de una manera radical. Yo nací musicalmente con las grandes discográficas, como fue Warner Music, con la que estuve tanto tiempo. En aquel momento éramos unos pocos afortunados los que podíamos grabar en un estudio, ya que antes era muy caro grabar. Ahora puede hacerlo cualquier persona. Incluso si no tienes una compañía, puedes sacar tu música a través de las redes sociales. Ha cambiado todo radicalmente y creo que se nota mucho en la forma de consumir música. Antes la gente compraba los álbumes y ahora es un goteo de canciones. Aunque luego se agrupen en disco, pero lo que va funcionando es sacar canción a canción.

¿Siempre le ha gustado llevar el apellido de La Unión?

Sí, sí, lo entiendo como mi segundo apellido. Pero últimamente ya se habla de Rafa Sánchez, sin tener que decir de La Unión. Y esto también me llena de orgullo, porque yo creo que ya acaba siendo una marca el hecho de ser solo Rafa Sánchez. Creo que voy por el buen camino a la hora de ir creando una forma, unas maneras, un espectáculo en el cual ya se me reconoce como tal, como Rafa Sánchez.

Se encuentra en plena gira pero, ¿ya está pensando en su próximo proyecto? ¿Habrá nueva música?

Sí, en breve sacaré un nuevo single. Me lo planteo, como te he dicho antes, como ir goteando canciones. Ya que no tengo discográfica y de esa manera no puedo entrar en las listas de éxitos o de ventas, voy goteando canciones poco a poco. La próxima se llama Bailemos. Estoy esperando a que acabemos el vídeo para poderlo lanzarla. Yo creo que podrá ver la luz sobre el mes de marzo.