Díaz Villanueva: «El miedo es una herramienta de control poderosísima»

«Vivimos en el mejor mundo que ha vivido el ser humano hasta el momento presente. ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Por qué no lo es? Porque seguramente sea imposible que sea mejor. El mundo se parece a los seres humanos que lo habitan» Así lo afirmó el periodista Fernando Díaz Villanueva (Madrid, 1973), que ayer presentó en el Club FARO «Contra el pesimismo» (HarperCollins), donde analiza la influencia y el impacto de la civilización occidental en la política, la cultura y la sociedad para demostrar cómo sus ideales han transformado el mundo.

Durante la charla que mantuvo con el periodista de RNE Óscar González, el director y presentador de «La ContraCrónica» y «ContraHistoria» –que suman casi un millón de suscriptores en iVoox y YouTube–, repasó temas como la tendencia a juzgar el pasado con criterios actuales (presentismo), la política de las identidades, el pesimismo que a menudo rodea a la comunidad hispana respecto a su propia historia y futuro, y el cambio climático.

Díaz Villanueva advirtió sobre el uso interesado de la negatividad y el miedo con fines políticos, así como sobre el peligro de dividir de forma constante a la sociedad en grupos supuestamente afines pero enfrentados entre sí, una práctica propia de las políticas identitarias que, según señaló, aplican tanto la izquierda como la derecha. «La identidad intoxica la convivencia. Una sociedad fracturada es una sociedad disfuncional», aseguró.

Según el periodista y divulgador, los políticos utilizan las identidades «como una herramienta de control». «El miedo es una herramienta de control poderosísima», afirmó.

También se refirió al peligro que suponen estas políticas para las democracias. «No deberíamos dar por sentado ciertas libertades y derechos que tenemos. No tienen que estar siempre ahí, pero sus enemigos sí y debemos estar vigilantes. Al final, la libertad es aburrida, mientras que el identitario te ofrece el paraíso y un culpable de todos tus males», afirmó.

Sobre la política internacional de Donald Trump, y en concreto sobre su anuncio de obtener Groenlandia para Estados Unidos, descartó que pueda invadir este territorio debido a los mecanismos de control que ejercen las dos cámaras legislativas. Para los más pesimistas, recordó además que su mandato como presidente tiene como fecha límite 2029.

Tampoco cree que la OTAN, una alianza militar con 75 años de historia, vaya a desaparecer, entre otras razones porque Estados Unidos mantiene una enorme inversión en bases militares repartidas por toda Europa. «Dejarse llevar por la noticia puede resultar interesante para escribir un editorial, pero no para entender el mundo. Esto es lo que sucede en las redes sociales, donde habita el tonto hiperinformado», comentó.

También se refirió a la inmigración como posible solución a la crisis demográfica europea. En este sentido, aseguró que España cuenta en Hispanoamérica con un importante dividendo demográfico, gracias a la llegada de inmigrantes procedentes de comunidades culturalmente muy similares, lo que facilita su integración y reduce los problemas de adaptación. «Si queremos que el país siga adelante, tiene que venir gente. Si prohibimos su entrada, nuestra economía se paralizaría en seco», advirtió.

En cuanto al cambio climático, afirmó alinearse con la corriente que defiende que cuanto más próspera sea una sociedad, mejor podrá afrontar este desafío. «El ser humano siempre se ha adaptado a los cambios climáticos mediante la tecnología y el conocimiento. Luchar empobreciéndose es la peor de las ideas», sostuvo.

«El pesimista es en esencia un amargado»

«Vivimos tiempos dominados por el pesimismo», afirma Fernando Díaz Villanueva, que se confiesa «realista» ante el presente y el futuro. En su opinión, inclinarse al optimismo o al pesimismo suele ir en el carácter, aunque también existe cierta predisposición social al optimismo o al pesimismo, y que hay épocas marcadas por el primero y otras por el segundo. En estos momentos, prevalece el pesimismo, al menos en las sociedades desarrolladas de Occidente.

El conferenciante aseguró que a pesar de todos los avances –científicos, tecnológicos, sanitarios, etcétera– de los que disfruta la sociedad occidental actual, sus ciudadanos viven en un estado de pesimismo casi permanente. «Hay una creencia que dice que un pesimista es un optimista bien informado. Esto no es cierto: un pesimista es esencialmente un amargado. Se puede ser pesimista coyuntural, es decir, reconocer que hay un problema concreto, ponerle remedio y cuando queda resuelto, se acaba ese pesimismo. Casi todos los problemas que tenemos hoy son coyunturales y tienen solución», afirmó.

El ponente añadió que en todas las época ha habido problemas y que no se trata de quedarse en el desasosiego, sino en ver el desafío como una oportunidad.