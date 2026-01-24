En Directo
BORRASCA INGRID EN GALICIA
DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
La potente borrasca deja un reguero de incidencias por toda Galicia, obliga a cortar carreteras y a suspender clases en Pontevedra, Ourense y Lugo
Segunda jornada en Galicia con el azote de la borrasca Ingrid que este viernes golpeó la comunidad con fortísimo viento, frío y nieve que ha provocado más de 400 incidencias.
Con el paso de las horas, la situación fue mejorando y, sobre las 22.00 horas de este viernes, la Dirección General de Tráfico (DGT), que mantenía cortadas a los camioneros arterias como la A-52 y la A-6, anunció el levantamiento de las restricciones tanto en estas vías como en varios kilómetros de la AP-53 y la AG-53.
La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) prevé una mejora sustancial de la situación a lo largo del fin de semana.
Consulta la información más reciente sobre la borrasca Ingrid en el directo que sigue a continuación.
Víctor P. Currás
Retrasos en el transporte ferroviario en la línea entre Galicia y Madrid
El transporte ferroviario ha arrancado este sábado con ligeros retrasos en la linea a Madrid. El Alvia 621 entre Vigo-Guixar y Barcelona circulará por carretera hasta Ourense. Según informan desde Adif, la línea se encuentra cortada entre Ponferrada y Dehesas (León) por la avería de otro convoy.
E. M.
Xinzo suspende los conciertos y la cuenta atrás del Petardazo
El Concello de Xinzo de Limia ha comunicado la suspensión de los conciertos y la cuenta atrás del Petardazo «por motivos de seguridad» debido a la borrasca Ingrid.
El ayuntamiento ourensano alega que, debido a la meteorología adversa, los efectivos de seguridad deben atender otras demandas y no es posible instalar el Posto de Mando Avanzado de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).
De este modo, se cancelan las actuaciones de la orquesta Origen, Henry Méndez, además del clásico Petardazo. Sí se mantendrá la animación musical por las calles de Xinzo.
Edgar Melchor
Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y el noroeste de la A-6
La Dirección General de Tráfico ha levantado la restricción al tráfico a los vehículos pesados en la A-52 desde Ourense a Ponteareas y en la A-6 de Vilalba a Benavente, que hasta ahora estaban afectados por la nieve. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que en las próximas horas continuará nevando, aunque se espera una mejora de la situación durante la mañana de este sábado. La borrasca Ingrid ha dejado este viernes más de 400 incidencias, con la provincia de Pontevedra a la cabeza.
Tramos en los que se reestablece la circulación:
- A-6 / AP-6 / N-6, del kilómetro 42 (Vilalba) al 268 (Benavente)
- A-52, del km 224 (Ourense) al km 294 (Ponteareas)
- AP-53, del km 3 (Vedra) al km 57 (Dozón)
- AG-53, del km 57 (Dozón) al km 87 (Ourense)
R. Prieto
Los supermercados, bajo mínimos
Vecinos de Vigo que han acudido esta tarde a los supermercados de la ciudad ya se han encontrado estanterías vacías. La borrasca Ingrid ha provocado que la DGT prohibiese la circulación de camiones en varios tramos de la comunidad gallega. A saber: toda la A-52 en Ourense (de Rionegro Puente, Zamora, a Ponteareas), la N-541 (de Barbantes a Cerdedo), la AP-53 (de Santiago a Dozón), la AG-53 (de Ourense a Dozón), la N-525 al completo y la N-120 (de Burgos a Ponteareas), afectando a toda la provincia de Ourense.
Esta decisión de Tráfico ha enfadado a algunos camioneros, que se han visto obligados a pararse en áreas de servicio. La Federación Gallega de Transportes (Fegratramer) denunció este viernes la decisión «incomprensible» de la DGT de prohibir la circulación de camiones por la A 6 y la A-52 concretamente, pese a que ambas vías —aseguran—se encuentran limpias y sin nieve.
Provisiones de supermercados
Las cadenas de supermercados, agrupadas en Asedas, consideran esta medida igualmente «desproporcionada», ya que ha provocado importantes problemas en el transporte de alimentos y productos esenciales.
La patronal urge a priorizar la limpieza de las vías y la circulación de camiones de primera necesidad, al tiempo que llama a la calma y asegura que no hay riesgo de desabastecimiento.
E. P.
La borrasca Ingrid deja más de 400 incidencias en Galicia: caída de árboles y accidentes múltiples leves
La borrasca 'Ingrid' deja en Galicia más de 400 incidencias (427, más concretamente) durante toda esta jornada, tal y como ha informado el 112. Entre las más destacadas, dos accidentes múltiples causados por el granizo, uno en la PO-232 y otro en la A-52, aunque sin heridos graves.
La mayor parte de las incidencias están relacionadas con la presencia de árboles y ramas en las carreteras (161), seguidas de actuaciones de prevención de riesgos (63), apuntalamientos o revisiones de elementos inestables; los restos de accidentes u objetos en la vía (47) y restos de cables y postes de luz (otros 47).
Además, se han contabilizado 61 incidencias vinculadas a la circulación por nieve o placas de hielo y 16 derrumbes.
Por provincias, la más afectada ha sido la de Pontevedra, con 165 incidencias registradas; seguida de la de A Coruña (161), Ourense (63) y Lugo (37).
En cuanto a los ayuntamientos más afectados, destacan en la provincia de Pontevedra: Vigo (30) y Pontevedra (22), seguidos de Redondela y Sanxenxo (8). En la provincia de A Coruña, los municipios con más avisos han sido Ferrol (17), Narón (11) y A Coruña (8). En Ourense destacan Ribadavia (9) y Laza (6), mientras que en Lugo destaca Vilalba (3).
Accidentes
Entre los sucesos más relevantes, a las 14.40 horas, en la PO-232, en el kilómetro aproximado 6, a su paso por Cuspedriños, un particular informó de una salida de vía debido a la presencia de hielo en la calzada, resultando herida una persona.
Posteriormente, a las 17:10 horas, se registró una colisión múltiple en la A-52, en el kilómetro aproximado 266, en el ayuntamiento de Melón, causada por el granizo. En el accidente se han visto implicados ocho vehículos y cinco personas han resultado heridas leves.
Asimismo, a las 17:25 horas, se produjo otra salida de vía en la AG-46, en el kilómetro aproximado 9, en el ayuntamiento de Moaña, también a consecuencia del granizo, con cuatro vehículos implicados.
Por otra parte, el 112 Galicia también tuvo constancia de vehículos con dificultades para circular debido a la presencia de hielo y nieve en carreteras de ayuntamientos como Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Avión, A Fonsagrada, Beariz y A Lama.
R. Prieto
Crónica de una borrasca para la historia | Más de 800 camiones retenidos, 61.000 niños sin clase y vuelos afectados por el temporal
Más de 800 camiones retenidos en accesos a Galicia por la A-6 y la A-52 tras las restricciones de la DGT, temor al desabastecimiento de los supermercados, vuelos desviados por las fuertes rachas de viento, más de 61.000 escolares sin clase, carreteras de la red principal en nivel rojo por la nieve, circulación ferroviaria interrumpida y recorridos que tuvieron que hacerse en taxis y olas de hasta 11 metros… Son algunas de las consecuencias que deja la borrasca Ingrid, que este viernes tiñó de alertas toda Galicia y que se ha convertido en el temporal más duro de todo el invierno y uno de los más intensos de los últimos años.
R. Prieto
«Es una borrasca excepcional por su rapidez e intensidad»
Una borrasca «excepcional» por rapidez e intensidad irrumpió este viernes con fuerza en Galicia, dejando uno de los temporales más duros de los últimos años, tal y como reconoce el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia. Francisco Infante analiza por qué este episodio presenta rasgos de ciclogénesis explosiva y qué papel juega —o no— el cambio climático en su formación. También aborda las carencias en infraestructuras meteorológicas y la necesidad de reforzar los sistemas de observación para anticipar mejor estos fenómenos. Aanza que el radar para predicción de precipicatciones en Galicia que lelva tres años en obras, empezará a funcionar en febrero o marzo.
Paula Pérez
Un camionero atrapado a las puertas de Galicia: «Estamos entre la resignación y el cabreo porque queremos llegar a casa»
La borrasca Ingrid ha dejado a cientos de camioneros a las puertas de Galicia y con la mercancía sin poder llegar a destino. Es el caso del gallego Tomás Salgueiro, que lleva todo el día atrapado en el Polígono de Villadangos del Páramo, en León, a solo 120 kilómetros de Galicia. Tras pasar la noche en este punto se disponía a salir por la mañana temprano para llegar en torno a mediodía a Silleda, su lugar de destino, a donde transporta material para piensos, pero se topó con la Guardia Civil y la orden de que los camiones de más de 7.500 kilos no podían circular por la N-120. «Pero no tenemos nieve ninguna desde la mañana, la carretera solo está mojada», lamenta extrañado.
Salomé Soutelo
La nieve de Ingrid prefiere las cumbres en Deza-Tabeirós
Es la tercera borrasca del año y a más de uno Ingrid le dejó este viernes con ganas de ver nieve, en vista de que Meteogalicia preveía un descenso de la cota de solo 600 metros a los 500 a mediodía. Sí, algunos parajes quedaron teñidos de blanco, pero solo los más altos. Amanecieron nevadas cumbres como el Alto de San Martiño, en Dozón, núcleos de Forcarei o la cima de Serra do Faro, mientras el resto de Deza y Tabeirós enfrentaba la mañana con una tormenta e intensas precipitaciones de lluvia o granizo acompañadas de viento que ya habían protagonizado el jueves. Fueron estas lluvias las que provocaron la caída de árboles en la PO-201 en Siador, Silleda (pasadas las 21.30 horas de la noche del jueves) a las 2.00 de la madrugada del viernes en A Casela, A Bandeira, o ya por la mañana, sobre la carretera de Piñeiro a Cira. A estos tres enclaves se desplazaron los Bombeiros de Deza. En Rodeiro, un pino de grandes dimensiones cortaba la circulación en Penerbosa, Negrelos.
Edgar Melchor
Jácome publica una foto descamisado en medio de la nieve
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), ha publicado una foto en sus redes sociales de él mismo descamisado en una estampa de nieve en su «aldea», en el entorno del Alto do Rodicio.
«La nieve acecha Ourense, está nevando ahora a 8 km de la ciudad, aunque esa foto es del Alto do Rodicio, a 30 km», destaca el regidor en X. La verdad es que de las mil veces que fui a mi aldea, nunca recuerdo verlo ese paso así», añadió.
