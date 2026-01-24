Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia

La potente borrasca deja un reguero de incidencias por toda Galicia, obliga a cortar carreteras y a suspender clases en Pontevedra, Ourense y Lugo

R. V.

R. V.

Segunda jornada en Galicia con el azote de la borrasca Ingrid que este viernes golpeó la comunidad con fortísimo viento, frío y nieve que ha provocado más de 400 incidencias.

Con el paso de las horas, la situación fue mejorando y, sobre las 22.00 horas de este viernes, la Dirección General de Tráfico (DGT), que mantenía cortadas a los camioneros arterias como la A-52 y la A-6, anunció el levantamiento de las restricciones tanto en estas vías como en varios kilómetros de la AP-53 y la AG-53.

El temporal de nieve en la provincia de Ourense / Brais Lorenzo

La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) prevé una mejora sustancial de la situación a lo largo del fin de semana.

Consulta la información más reciente sobre la borrasca Ingrid en el directo que sigue a continuación.

