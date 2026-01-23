Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Os Premios Follas Novas anuncian as obras seleccionadas

Co obxectivo de recoñecer a excelencia do traballo editorial en Galicia, os Premios Follas Novas anunciaron as obras prefinalistas. Na categoría de mellor iniciativa bibliográfica atópase «Cereixas roubadas», obra colectiva na que participou a xornalista de FARO Carmen Villar.

