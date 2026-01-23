Manel Fuentes regresa con 'Atrapa un millón': "Mientras mi relación con la cadena sea así, no me planteo dejar Antena 3"

Manel Fuentes vuelve a ponerse al frente de 'Atrapa un millón' en la noche del sábado, recuperando uno de los formatos clásicos de Antena 3 con novedades que buscan reforzar la emoción y la implicación de los concursantes. En conversación con YOTELE, el presentador habla del orgullo que supone regresar al programa, del vínculo personal que crea con quienes participan, de lo que impone tener un millón de euros real a pocos metros y de su compromiso con la cadena y con el entretenimiento familiar que sigue funcionando año tras año.

YOTELE. ¿Qué significa para ti volver a presentar 'Atrapa un millón' en la noche del sábado?

MANEL FUENTES. Un orgullo, porque es un formato muy potente. Además, incorporamos novedades que van a hacer que el programa tenga aún más emoción. Los concursantes traen fotografías personales que ilustran cómo es su relación o para qué quieren el premio. Recuerdo, por ejemplo, una foto de dos hermanos con su madre, que ahora está enferma, pero todavía podría viajar y no conoce Nueva York. Esa fotografía no fue tomada para enseñarse en televisión, es la verdad de su relación, y es muy bonito ver cómo piensan en su madre en todo momento. Eso genera conversación y emoción. La mecánica ya es muy conocida, pero creo que todo esto va a hacer que esta edición sea todavía mejor.

YOTELE. ¿Cómo te preparas cada semana para mantener el ritmo y la energía que requiere un concurso así?

MANEL FUENTES. Primero con la experiencia, y luego es muy fácil porque los concursantes son tan buenos y empatizas tanto con ellos que al final lo que haces es acompañarlos en ese viaje. A nivel personal me siento muy bien, incluso he mantenido amistad con algunos. Recuerdo a Eugen, en mi primera temporada, que me regaló una cola de ballena que siempre llevo conmigo. Se la sacó de su propio cuello porque era algo importante en su vida. Cuando subo a Euskadi seguimos hablando por teléfono. También recuerdo a unos concursantes de Asturias maravillosos que no se llevaron nada, pero con los que he hecho amistad por cómo se comportaron en el programa. Este verano, mi mujer y yo nos hemos tomado unas fabes con ellos. Lo bonito es conocer gente magnífica, independientemente de si ganan o no.

YOTELE. El dinero que aparece en el programa es real, de curso legal. ¿Impone tener un millón de euros al lado?

MANEL FUENTES. Impone casi tanto como las medidas de seguridad que conlleva. No he visto tantas metralletas y tantos furgones en mi vida. Es un millón de euros real: los concursantes lo huelen, lo tocan, comprueban que los billetes son auténticos… y sí, lo son, todos billetes de curso legal.

YOTELE. ¿Y tú qué harías con un millón de euros?

MANEL FUENTES. Ayudar. En la época en la que estamos, me considero un afortunado, pero hay mucha gente que lo está pasando mal. Hay que arrimar el hombro, porque se ven cosas que cuesta creer y que deberían servir para que vivamos un poquito mejor entre todos.

YOTELE. ¿Notas que los concursantes siguen estrategias claras o se dejan llevar por la intuición?

MANEL FUENTES. Hay de todo. Hay gente más fría, gente más intuitiva, gente que decide por una corazonada, otros con una estrategia previa… Pero yo creo que casi nadie mantiene el mismo patrón hasta el final. Eso es lo sorprendente y, muchas veces, lo cómico de las decisiones.

YOTELE. Has presentado formatos muy distintos, como 'Tu cara me suena'. ¿Qué diferencia a 'Atrapa un millón'?

MANEL FUENTES. Es un formato muy distinto. Hay más silencio, los concursantes son anónimos y persiguen un sueño. Han roto la timidez de salir de su casa y venir a la televisión. La mecánica requiere otros ritmos y otras habilidades. Aun así, me siento muy honrado de presentarlo porque es un clásico de la cadena.

YOTELE. Antena 3 está apostando por formatos clásicos en la noche del sábado. ¿Qué otros verías en esa franja que te gustaría presentar?

MANEL FUENTES. Yo nunca he pedido otras cosas. Mi obligación es que el formato brille año tras año. La cadena apostó por mí cuando no era líder y juntos hemos construido éxitos. Buscamos huecos para el entretenimiento que antes no existían: lo hicimos los viernes con 'Tu cara me suena' y también los sábados con 'Atrapa un millón', cuando Antena 3 programaba cine. Estoy muy contento y con muchas ganas de que el entretenimiento siga ganando espacio, centrándome en ofrecer mi mejor versión al público, que se lo merece.

YOTELE. Juanra Bonet, que también presentó el concurso en 2024, ahora está en Telecinco con '¡Allá tú!'. ¿Te han ofrecido algún cambio de cadena?

MANEL FUENTES. Por una cuestión de educación no me gusta hablar de ofertas, pero sí digo que cuando la gente cree en mí, yo correspondo siempre con ese afecto. Por ejemplo, cuando Roberto Leal se puso enfermo en 'Pasapalabra', me llamaron a mí sin ensayar ni nada. Otro habría dicho que no, pero yo dije que sí. Asumo esos riesgos porque tengo un trato profesional muy bueno. Mientras la relación sea así, ni me planteo cambiar de aires.

YOTELE. Para terminar, ¿tienes algún proyecto nuevo a la vista?

Noticias relacionadas

MANEL FUENTES. El proyecto es llegar a 'Tu cara me suena 13' y hacerlo lo mejor posible para seguir disfrutando de esta historia de amor con el público.