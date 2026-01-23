Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaCausa Accidente AdamuzRecaudación Inmuebles XuntaUber divide Taxi VigoPensión Viuda Ourense⚽ Epopeya Europea Celta
instagramlinkedin

La conducta en el coche que la Guardia Civil ya vigila en Galicia: una práctica común por la que te pueden multar con 200 euros

Aunque se trate de una maniobra que realizan miles de usuarios cada día, se trata de una práctica muy peligrosa

La Guardia Civil ya vigila este comportamiento al volante en las carreteras gallegas.

La Guardia Civil ya vigila este comportamiento al volante en las carreteras gallegas. / Europa Press

Pablo Varela

La Guardia Civil ya vigila las carreteras gallegas y del resto del país para garantizar la seguridad vial y reducir al máximo los accidentes de tráfico. Los agentes ponen el foco en una maniobra demasiado común que muchos conductores ni siquiera interpretan como una infracción: pegarse al demasiado al coche de delante.

Aunque se trate de una maniobra que realizan miles de usuarios cada día, puede terminar en colisión y supone multas elevadas e incluso la pérdida de puntos si las autoridades lo consideran como conducción temeraria.

Una multa de 200 euros para quienes celebran «el día mundial del chicle»

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que esta práctica es peligrosa de una forma original: celebrando «el día mundial del chicle». Esta campaña lanzada en redes sociales busca disuadir a aquellos conductores que se pegan demasiado al coche que llevan delante.

Aunque debería ser una norma de sobra conocida, algunos conductores parecen olvidar que están obligados a mantener una distancia de seguridad con el resto de vehículos. No cumplir con esta directriz se considera infracción grave y puede suponer una multa de 200 euros.

Noticias relacionadas y más

Como recuerda Tráfico en su campaña: «En carretera, mantener distancia no es una manía: es lo que te da tiempo para frenar, reaccionar y evitar sustos». Y es que encontrarnos demasiado cerca del coche es una forma de asegurarse una colisión si a este vehículo le surge cualquier imprevisto por el que deba frenar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
  3. Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
  4. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  5. Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
  6. «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
  7. Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
  8. Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Ayuso: "Nosotros no hacemos lo que hace el Gobierno en otras situaciones catastróficas de retorcer el dolor de las víctimas"

Ayuso: "Nosotros no hacemos lo que hace el Gobierno en otras situaciones catastróficas de retorcer el dolor de las víctimas"

La conducta en el coche que la Guardia Civil ya vigila en Galicia: una práctica común por la que te pueden multar con 200 euros

La conducta en el coche que la Guardia Civil ya vigila en Galicia: una práctica común por la que te pueden multar con 200 euros

Operación Monterrey: cae un clan albanés tras la incautación de 200 kilos de cocaína llegados a través del puerto de Vigo

Los supermercados advierten del riesgo de desabastecimiento en Galicia por los cortes de tráfico

Los supermercados advierten del riesgo de desabastecimiento en Galicia por los cortes de tráfico

Médicos del centro de salud de Porriño: «Lamentamos las molestias que la administración les genera»

Médicos del centro de salud de Porriño: «Lamentamos las molestias que la administración les genera»
Tracking Pixel Contents