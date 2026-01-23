Coca-Cola visita la sede de Faro de Vigo para celebrar el patrón de los periodistas
Como cada año, la firma recorre las redacciones de toda Galicia por la festividad de San Francisco de Sales y reparte bebidas de su marca entre el plantel, además de obsequiarles con algún detalle
La delegación en Galicia de la compañía de bebidas Coca-Cola ha visitado la redacción de Faro de Vigo, en su sede de Chapela, para celebrar la festividad del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales.
Este 24 de enero es el día del santo, pero las integrantes del equipo de personal de imagen de la firma de bebidas han realizado la ya tradicional actividad en dos jornadas previas, para poder cubrir así las redacciones de los periódicos y las emisoras de radio de toda la comunidad.
En este caso, el diario decano ha contado con la presencia de Diana Salgado y Ana Román dos días antes de la celebración, y como es habitual, han repartido algunos regalos entre el plantel del periódico, en este caso una libreta, obsequios que los periodistas han agradecido durante este cordial encuentro que Coca-Cola repite cada año.
