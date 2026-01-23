"Sirat" busca impulsar su camino a los Óscar con raves, comidas y llegada masiva a cines de Estados Unidos y Reino Unido

Neon es la distribuidora de “Sirat” en el mundo, una empresa empeñada desde su creación en 2017 en hacer llegar lejos a películas de autor, filmes fuera de la órbita de las majors y en principio del canal mainstream norteamericano. Su estrategia para el filme del director gallego Oliver Laxe se orienta hacia seguir con su promoción en Estados Unidos hasta el 15 de marzo, entrega de los galardones. Para ello, echará mano de la organización de raves, comidas y llegada masiva a los cines de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y México.

La distribuidora conoce a la perfección el negocio. Para la edición de los premios de Hollywood de este año Neon casi logra el ‘pleno al 15’. De las cinco aspirantes a mejor película extranjera, distribuye a cuatro. Solo una se le escapa: la tunecina “The voice of Hynd” sobre el asesinato a cargo de militares israelíes de una niña palestina en Gaza refugiada en el coche familiar.

Neon ha logrado en los últimos años que -entre otras- entraran en la carrera a los Óscar “Parásitos” (ganó cuatro estatuillas), “Anatomía de una caída” (ganó uno), “I, Tonya” (logró un Óscar) o “Anora” (cinco estatuillas).

Oliver Laxe, director de "Sirat". / Pedro Puente Hoyos

Desde el 6 de febrero, en Estados Unidos

En la senda de “Sirat” hacia el Óscar una fecha está marcada: el 6 de febrero, día en el que comienza a llegar de forma masiva a las salas de cine de Estados Unidos. Para optar a los premios de la Academia de Cine de Hollywood, se estrenó en un par de ellas el pasado año. No obstante, ahora es cuando realmente arranca con fuerza su exhibición.

“Tener las dos nominaciones a los Óscar nos da más empujón y visibilidad para esta distribución americana que es diferente a la española. No comenzamos de forma masiva en las salas. Vamos abriendo primero en cines de dos ciudades grandes como Los Angeles y Nueva York para después ir pasando a otras ciudades. La estrategia es esa para que vaya siendo una mancha de aceite que se va propagando sabiendo que la película está siendo bien recibida”, explica Xavi Font, productor gallego de “Sirat”.

Sesión de dj en A Quintana, Compostela, con Kangding Ray y Oliver Laxe, mostrando imágenes de "Sirat" con música de la banda sonora. / Curtocircuito

La rave de pequeño formato: un arma promocional ideal

Además, a Laxe y su equipo les esperan fiestas y raves. “Sí, serán raves en pequeño formato. Es un arma que le gustó mucho a la distribución. Pensamos que podemos aprender mucho de los raveros. Queremos mostrar ese mundo y emplear la música para contactar con el público joven para que experimente el cine en salas”, añade Font que acudirá también a los Feroz en Pontevedra.

De esta manera, habrá raves en Los Angeles y New York así como en otras ciudades. La primera en celebrarse fue en Santiago de Compostela el pasado mes de julio -en el marco del festival Curtocircuito- con la Praza da Quintana llena de gente para ver la composición audiovisual preparada por Laxe y Adrián Canoura con imágenes de la película y la sesión en directo del dj Kangding Ray.

Comidas de nominados y fiesta en la playa

A mayores, el 10 de febrero tendrán otra fiesta de gala. “Es una comida de nominados en la que vamos a estar todos. Será un momento en el que los compañeros del sector nos podemos encontrar ahí para hablar entre nosotros, entre los productores de “Hamnet” por ejemplo, Steven Spielberg, con el que ya coincidimos en los Globos de Oro. Es importante tener un tiempo para analizar con los compañeros hacia donde va el cine. Esto ya lo hacemos a nivel local con los Mestre Mateo. Ahora, es un privilegio hacerlo a otra escala, con compañeros de todo el mundo”.

Tres días después, habrá otra comida mientras que el 15 se organizará la ceremonia de los Spirit Awards. “Es una ceremonia bonita, que se hace en la playa”, añade Xavi Font. Tras estos primeros pasos, llegaría la siguiente parte del calendario de promoción que queda por perfilar.

En España, la promoción también continúa. En el primetime del jueves, Oliver Laxe visitó La Revuelta regalándole a Broncano y a su equipo dos bollas de pan de centeno gallego y dos frascos de miel de Os Ancares. También habló de que se encuentra sin pareja; recordó cómo se conocieron sus padres en la sala Bataclan de París... En la entrevista, desveló que este año saldrá el making of de “Sirat”. Le pedimos a Xavi Font que nos ampliara esta información. Al respecto indicó que “realmente es un documental sobre cómo se hizo la película. Lo realizó Uberto Rapisardi. “Es una persona que estuvo con nosotros en todo el proceso de preparación del filme desde enero de 2024 hasta que acabamos el rodaje. Eso fue rodado con mucho tiempo y ahora estamos esperando que se estrene en un festival de documentales. Más que un making off es un documental sobre la película, con entrevistas a Oliver”, añadió el productor compostelano.

La película ya se puede ver en México y prepara su salto a Japón

Además de Estados Unidos, la película se está ya visionando en los cines de México. En pocas semanas, también se proyectará en los cines de Reino Unido (27 de febrero) así como en Irlanda. Japón y otros países asiáticos les seguirán. “Estaban esperando a que diesen la buena noticia de las nominaciones a los Óscar para visibilizar el estreno en un total de 83 países”, comenta Font.

“El gran logro es que una película desde aquí, Galicia, logre esta gran distribución y visibilidad" Xavi Font — productor gallego de "Sirat"

Para el productor “el gran logro es que una película desde aquí logre esta gran distribución y visibilidad. Es para esto para lo que trabajamos. Podemos hablar de las cuestiones icónicas de los Óscar pero en verdad lo que buscamos es llegar al gran público. Pudimos tener las dos nominaciones gracias a que la Academia de Cine Española escogió Sirat como representante de España en los Óscar. Lo que queremos es quitarnos complejos, hacer ver que lo que hacemos puede tener una repercusión global”.

En este sentido añadió que “es bonito que abramos camino como otros lo hicieron antes. Nuestros compañeros de producción Pedro y Agustín Almódovar más Esther García hicieron lo propio. Vinieron de un modelo más antiguo donde estaban Saura y Buñuel y fueron una apuesta rompedora que logró que mucha gente de fuera entrase en nuestra cinematografía. Es una honra poder seguir dando pasos”.