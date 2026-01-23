La borrasca Ingrid deja más de 130 incidencias en Galicia, la mayoría en Pontevedra

La borrasca Ingrid ha provocado 136 incidencias en Galicia en las primeras ocho horas de este viernes y está complicando el tráfico aéreo, ferroviario y por carretera, con imágenes de granizadas y nieve en diversos puntos de la comunidad.

La mayoría de las incidencias (76) están relacionadas con la presencia de árboles o ramas en las vías de circulación, seguidas de restos de accidentes y otros objetos (26), y también se han realizado actuaciones en fachadas, apuntalamiento de muros y limpieza de cunetas para prevenir riesgos, ha informado el 112 Galicia.

Las incidencias por nieve se reducen a cuatro, al igual que la presencia de placas de hielo en la carretera, aunque en los últimos momentos comienzan a aparecer más avisos, detalla Emergencias.

El mayor número de percances corresponde a la provincia de Pontevedra (69), con los municipios de Vigo (13) y Pontevedra (10) como los más afectados. En la provincia de A Coruña hubo 54 avisos, ocho en Lugo y cinco en Ourense.

El tejado de un almacén cayó sobre una vivienda en el Camiño de Quirós, en la parroquia viguesa de Sároma, a las 6.14 horas y se recibieron numerosos avisos desde carreteras principales y secundarias de toda la comunidad por la presencia de árboles sobre la calzada, como la AP-9 (Cerdedo-Cotobade y Campañó) o la A-52 (A Cañiza).

También hubo avisos por hielo y granizo en la AG-55, así como una salida de vía en Cabana de Bergantiños (A Coruña) por este mismo motivo, sin heridos.

A las 03.50 horas, en la N-634, en el punto kilométrico aproximado 678, en Mesía (A Coruña), un particular llamó al 112 Galicia indicando que había sufrido una salida de vía debido a la nieve, mientras que a la una de la madrugada otro particular contactó para informar de que un árbol había caído sobre su vehículo en Vilanova de Arousa (Pontevedra), sin daños personales.

También en la provincia de Pontevedra, en Salceda de Caselas, a las 07.20 horas, un turismo colisionó contra un árbol caído en la calzada, y en Frades, a las 07.10 horas, otro vehículo impactó contra un poste que se encontraba en la vía, en ambos casos sin daños personales. A las 07.20 horas, en la carretera EP-0507, a su paso por el municipio de Portas, un coche chocó contra un árbol caído en la calzada y la persona conductora resultó herida.

Carreteras y líneas ferroviarias afectadas

La nieve caída en las últimas horas como consecuencia de la borrasca Ingrid mantiene detenidos a primera hora de la mañana de este viernes a un total de 440 camiones entre Quintanilla de Urz, Mombuey y Puebla, en la provincia de Zamora. La mayor cantidad de camiones afectados se encuentran en el kilómetro 15 de la A-52 en Quintanilla de Urz, con 300 camiones aparcados en este punto, según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno. Otros 120 camiones se encuentran en el kilómetro 79, en Puebla, y 20 en el kilómetro 54, en Mombuey.

Según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT), siete vías están en nivel amarillo, incluida la A-6 entre los kilómetros 431 y 419 (Pedrafita do Cebreiro-La Portela de Valcarce), con la velocidad restringida a 60 kilómetros por hora y prohibición de adelantar para vehículos pesados.

También están en amarillo puntos de las vías N-6, LU-633, A-52 y OU-536, así como cinco carreteras en verde (prohibición de adelantar para vehículos pesados).

En la provincia de Lugo, está interrumpido el servicio ferroviario entre Baamonde y Rábade por la caída de un árbol sobre la infraestructura, lo que afecta a los trayectos Lugo-A Coruña/Ferrol, ha informado Adif. También se encuentra interrumpida la circulación entre Canabal y Os Peares (tramo Ourense-Monforte de Lemos) por una falta de tensión en catenaria y se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera, aunque Adif no ha precisado si esta incidencia está relacionada con la meteorología.

Los fuertes vientos de Ingrid están afectando también al tráfico aéreo desde la noche del jueves e impidieron el aterrizaje de varios vuelos en Vigo y A Coruña, que tuvieron que ser desviados a Madrid.

Esta mañana no han podido despegar los vuelos previstos a Madrid y Barcelona desde el aeropuerto de Vigo.

Además, la naviera Mar de Ons ha suspendido el ferry entre Vigo y Cangas durante las primeras horas de la mañana, aunque ha anunciado que se retomará a partir de las 10:30 horas.

Alerta naranja por nieve

Gran parte de Galicia está este viernes en alerta naranja por nieve, que ha llevado a la Xunta a cancelar las clases en toda la provincia de Ourense, el interior de Pontevedra y las zonas de montaña, sur y centro de Lugo.

Las previsiones apuntan a que la cota de nieve bajará progresivamente durante el día hasta los 400 metros, con acumulaciones importantes por encima de los 600 metros.

También se han registrado granizadas y tormentas eléctricas, y Meteogalicia ha informado de que se han contabilizado casi 600 rayos durante la noche en toda la comunidad.

Además, se ha activado la alerta roja por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, con olas de hasta 9 metros.