Borrasca Ingrid en Galicia, en directo: última hora del temporal y sus incidencias

La borrasca Ingrid atraviesa Galicia con fuerza y deja a su paso un temporal de lluvia, viento, frío y nieve que complica la jornada en buena parte de la comunidad. Con avisos meteorológicos activados en todo el territorio, la costa permanece en alerta roja por oleaje, mientras que el interior afronta una alerta naranja por nieve y bajas temperaturas en todo Ourense y en zonas del interior de Lugo y Pontevedra. En el litoral cantábrico, además, rige la alerta amarilla por viento.

Las incidencias se multiplican y los servicios de emergencias no dan abasto ante la sucesión de avisos y llamadas. En Vigo, por ejemplo, el parque de Bomberos y la jefatura de la Policía Local atienden de forma continua alertas por efectos del viento, con lonas de edificios con riesgo de desprenderse, árboles caídos y contenedores desplazados que invaden la calzada. En paralelo, se han activado restricciones de tráfico: desde este viernes y hasta nuevo aviso queda prohibida la circulación de camiones en varios ejes clave —entre ellos, toda la A-52 en Ourense (de Rionegro Puente, Zamora, a Ponteareas)—, además de la N-541 (de Barbantes a Cerdedo), la AP-53 (de Santiago a Dozón), la AG-53 (de Ourense a Dozón), la N-525 al completo y la N-120 (de Burgos a Ponteareas), afectando a toda la provincia de Ourense. Asimismo, quedan suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense.

Cristina González Uno de los barcos de Mar de Ons esta mañana saliendo desde Cangas. / Gonzalo Núñez Suspendido en transporte de ría entre O Morrazo y Vigo El fuerte viento y oleaje en el mar debido a la entrada de la borrasca Ingrid ha obligado a las navieras a volver a suspender el servicio del transporte de ría desde última hora del jueves entre los puertos de Cangas y Moaña con Vigo. Mar de Ons confirma que la última salida de Vigo a Cangas fue a las 21.00 horas de ayer y que hoy, viernes, los viajes están cancelados desde primera hora. Avisarán tan pronto se pueda retomar el servicio, señala en sus redes sociales.

Cans / DGT La A-52 amanece nevada por la borrasca Ingrid La borrasca Ingrid ha irrumpido con fuerza en Galicia. El temporal de lluvia, viento y frío ha provocado que la nieve haya cuajado en cotas muy bajas, dejando un manto blanco a primera hora de esta mañana en buena parte de la A-52 (Autovía das Rías Baixas). A través de las cámaras de la DGT se puede comprobar cómo, poco después de las siete de la mañana, una capa de nieve se había depositado en los márgenes de la carretera en Pontevedra y Ourense, especialmente a partir de Cans y más allá de Verín.