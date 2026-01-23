Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Ingrid en Galicia, en directo: última hora del temporal y sus incidencias

Varios coches circulan por carreteras nevadas este jueves por Pedrafita do Cebreiro (Lugo)

Varios coches circulan por carreteras nevadas este jueves por Pedrafita do Cebreiro (Lugo) / Carlos Castro - Europa Press

R. V.

La borrasca Ingrid atraviesa Galicia con fuerza y deja a su paso un temporal de lluvia, viento, frío y nieve que complica la jornada en buena parte de la comunidad. Con avisos meteorológicos activados en todo el territorio, la costa permanece en alerta roja por oleaje, mientras que el interior afronta una alerta naranja por nieve y bajas temperaturas en todo Ourense y en zonas del interior de Lugo y Pontevedra. En el litoral cantábrico, además, rige la alerta amarilla por viento.

Las incidencias se multiplican y los servicios de emergencias no dan abasto ante la sucesión de avisos y llamadas. En Vigo, por ejemplo, el parque de Bomberos y la jefatura de la Policía Local atienden de forma continua alertas por efectos del viento, con lonas de edificios con riesgo de desprenderse, árboles caídos y contenedores desplazados que invaden la calzada. En paralelo, se han activado restricciones de tráfico: desde este viernes y hasta nuevo aviso queda prohibida la circulación de camiones en varios ejes clave —entre ellos, toda la A-52 en Ourense (de Rionegro Puente, Zamora, a Ponteareas)—, además de la N-541 (de Barbantes a Cerdedo), la AP-53 (de Santiago a Dozón), la AG-53 (de Ourense a Dozón), la N-525 al completo y la N-120 (de Burgos a Ponteareas), afectando a toda la provincia de Ourense. Asimismo, quedan suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense.

