La viguesa Rebeca Rods participa en el gran homenaje a Martin Luther King Jr. en el Madison Square Garden

El Madison Square Garden acogió este lunes un emotivo homenaje con motivo del Día de Martin Luther King Jr., en un acto cargado de simbolismo, memoria y significado colectivo.

Durante el medio tiempo del partido de los New York Knicks, la cantante y directora coral viguesa Rebeca Rods formó parte de la intervención musical junto al The New York City Gospel Choir, bajo la dirección de Markanthony Henry, figura clave del gospel contemporáneo y colaborador habitual de referentes históricos del género como Cissy Houston y Hezekiah Walker.

La participación de artistas de distintos orígenes en el homenaje reforzó el mensaje de Martin Luther King Jr. sobre la igualdad de derechos y la dignidad humana, más allá de cualquier diferencia.

Rebeca Rods en el Madison Square Garden / Cedida

La actuación fue recibida con una destacada respuesta del público y puso en valor la música como vehículo de unión, memoria y legado en una fecha de profundo significado social y cultural en Estados Unidos.

La presencia de Rebeca Rods en este acto refuerza su vínculo con la escena musical estadounidense y se suma a una etapa especialmente relevante de su trayectoria internacional.