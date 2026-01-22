Una vida mejor para 763 niños en situación de vulnerabilidad

«Sé que nuestra vida sería distinta y peor si no hubiésemo estado en el programa CaixaProinfancia todos estos años. Yeray el año que viene irá a la universidad y para mí es un gran orgullo.Sé que mis hijos si tienen una buena educación podrán llegar lejos o, al menos tener una vida mejor que la mía», cuenta Tamara, la madre de Yeray y Yadam. Esta familia monoparental gallega es una de las 459 familias de la comunidad que participan en el programa CaixaProinfancia, que ayuda a niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

En el marco de este programa, son atendidos 763 menores de Galicia. Yeray y Yadam, dos de ellos, valoran su participación: «Nos han ayudado a mejorar en el colegio, después en el instituto. Sabemos que hemos llegado hasta donde hemos llegado, en parte, gracias al programa». Yeday y Yedam se incorporaron al programa siendo niños y ahora cursa segundo de Bachillerato y tercero de la ESO.

Más de la mitad de las familias del programa son monoparentales y más de la mitad de los padres y madres están desempleados y no reciben prestaciones, además tienen un nivel educativo bajo o muy bajo. Los niños reciben clases de refuerzo educativo y acceso a actividades de ocio y tiempo libre, si es necesario atención psicoterapeútica individual y familiar.

La coordinadora del programa en Vigo, Mayte Celeiro, destaca una de las ventajas de esta iniciativa: «Ofrece servicios con una atención social y personal continuada, lo que genera cambios y afianza hábitos, actitudes y conductas que impactan de manera notable en el desarrollo sociopersonal y académico de los niños y adolescentes». Las cifras apuntalan estas declaraciones. El 85% de los niños se gradúa al finalizar la ESO, 2,6 puntos por encima de la media nacional y la tasa de abandono escolar se sitúa en el 3,5%.

La Fundación «la Caixa» con este programa «trabaja para que ningún niño vea limitado su futuro por el contexto en el que nace, pues la pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades. Los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencial real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables», defiende el subdirector general de la fundación, Marc Simón.

El programa acompañó el año pasado a cerca de 67.000 niños y adolescentes de casi 43.000 familias en toda España. Cuenta con un presupuesto de casi 82 millones de euros y colabora con 475 entidades sociales.