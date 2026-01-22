«Los pecadores» hace historia al ser la película con más nominaciones al Óscar de la historia

‘Los Pecadores’, filme dirigido por Ryan Coogler, ha batido el récord histórico de nominaciones a los Óscar con 16 candidaturas. La película protagonizada por Michael B. Jordan parte, junto a ‘Una batalla tras otra’, la cinta de Paul Thomas Anderson que acumula 13 nominaciones, como gran favorita de cara a la gala de entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood que tendrá lugar el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Con sus 16 nominaciones, el filme de terror ambientado en el Misisipi de los años 30, ha superado el récord histórico de 14 candidaturas que hasta ahora ostentaban tres filmes: ‘Eva al desnudo’ (1950), ‘Titanic’ (1997) y ‘La La Land’ (2017).

Tras ‘Los Pecadores’ aparece también muy destacada ‘Una batalla tras otra’, una de las grandes triunfadoras hasta ahora en la temporada de premios, que opta a 13 galardones. Después aparecen ‘Valor sentimental’, ‘Marty Supreme’ y ‘Frankenstein’, con nueve nominaciones cada una, y ‘Hamnet’ de Chloé Zhao, con ocho candidaturas.

Junto a estos seis filmes, ‘F1: La película’, ‘Bugonia’, ‘El agente secreto’, y ‘Sueños de trenes’ completan los diez títulos nominados al Oscar a mejor película. Chloé Zhao (’Hamnet’), Paul Thomas Anderson (’Una batalla tras otra’), Joachim Trier (’Valor sentimental’), Joshua Safdie (’Marty Supreme’) y Ryan Coogler (’Los pecadores’) son los cinco cineastas candidatos al premio a la mejor dirección.

La categoría de mejor actriz protagonista ofrece un duelo de altura entre Jessie Buckley por ‘Hamnet’ y Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada, que no ha parado de acumular elogios para la actriz australiana. También comptién Kate Hudson (’Song Sung Blue’), Renate Reinsve (’Valor sentimental’) y Emma Stone (’Bugonia’)

Los protagonistas de las grandes favoritas a brillar en la gala de marzo también están nominados: Michael B. Jordan y Leonardo DiCaprio, pero tendrán que vérselas contra Timothée Chalamet, imparable por su papel en Marty Supreme. Wagner Moura (’El agente secreto’) y Ethan Hawke (’Blue Moon’) también están nominados a mejor actor.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Elle Fanning (’Valor sentimental’), Amy Madigan (’Weapons’), Wunmi Mosaku (’Los pecadores’), Teyana Taylor (’Una batalla tras otra’) e Inga Ibsdotter Lilleaas (’Valor sentimental’). Benicio del Toro (’Una batalla tras otra’), Jacob Elordi (’Frankenstein’), Delroy Lindo (’Los pecadores’), Sean Penn (’Una batalla tras otra’), Stellan Skarsgard (’Valor sentimental’) optan al Oscar a mejor actor de reparto.

Los títulos nominados a mejor película de animación son ‘Arco’, ‘Elio’, ‘Little Amélie’, ‘Zootrópolis 2’ y ‘Las guerreras k-pop’. El popular filme de Netflix también opta al Oscar a la mejor canción original con el tema ‘Golden’ junto a ‘Dear Me’, canción de ‘Diane Warren: Relentless’, ‘Lied To You’, tema que suena en ‘Los pecadores’, ‘Sweet dreams of joy’, de la película ‘Viva Verdi’ y ‘Train Dreams’, tema compuesto por Nick Cave para el filme ‘Sueños de trenes’.