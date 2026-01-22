«Acertar a la primera con el tratamiento para el dolor de cabeza evita años de sufrimiento»

Algo más de la mitad de la población padece dolor de cabeza o cefalea. De este porcentaje, un 14 % sufre migraña y alrededor de un 4 % tiene cefaleas crónicas, es decir, aquellas que provocan dolor durante 15 días o más al mes. El diagnóstico y el tratamiento precoces son fundamentales para evitar que esta dolencia se cronifique. De ahí la importancia de que el paciente acuda al médico ante la presencia de dolor de cabeza y de que los profesionales sanitarios estén al día de los últimos avances en este ámbito.

En este contexto, la Sociedad Española de Neurología (SEN) acaba de publicar su nuevo Manual de Práctica Clínica en Cefaleas. Se trata de la quinta edición de esta obra, que la SEN actualiza periódicamente —concretamente cada cinco años— y que recoge los avances más recientes del conocimiento científico sobre cefaleas y neuralgias craneofaciales, presentados en forma de recomendaciones diagnóstico-terapéuticas.

El neurólogo gallego Pablo Irimia Sieira, especialista de la Clínica Universidad de Navarra, es miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN y uno de los responsables de la coordinación de esta guía médica.

—¿Cuáles son los principales avances en el tratamiento de la cefalea?

Los principales avances se están dando en el tratamiento de la migraña y son las nuevas terapias que actúan frente a una proteína llamada CGRP, el péptido regulador del gen de la calcitonina. Estas terapias se comercializaron hace ya algunos años y, desde el inicio, parecían fármacos muy eficaces y bien tolerados. Sin embargo, al principio faltaba información sobre si esa eficacia se iba a mantener en el tiempo, si se observaría de igual forma en la práctica clínica, y cuál iba a ser esa eficacia y esa seguridad a largo plazo. Hace unos cinco años, en nuestras guías, las terapias biológicas o anti-CGRP se consideraban una parte más del tratamiento de la migraña, pero no se situaban como fármacos de primera línea.

—¿Qué ha cambiado en estos últimos cinco años?

En los últimos cinco años, lo que ha ocurrido es que hemos acumulado mucha más evidencia. Se ha comprobado que estos tratamientos son claramente mejores que los anteriores: más eficaces, mejor tolerados y con mayor adherencia por parte de los pacientes. Por ello, en las guías actuales, tras analizar la evidencia científica y debatirlo entre neurólogos y otros expertos en la materia, estos tratamientos se han considerado fármacos de primera línea. Es decir, cualquier persona con migraña frecuente debería ser tratada con una terapia anti-CGRP en primer lugar. Este cambio colisiona directamente con los criterios de financiación del sistema público de salud, que propone probar primero otros fármacos más baratos y reservar estos tratamientos para cuando los anteriores fallan. Nuestra propuesta es justo la contraria: dado que son más eficaces, mejor tolerados y con mayor adherencia, deberían utilizarse desde el principio. Es posible que, aunque hagamos estas recomendaciones, el Ministerio de Sanidad tarde en modificar su enfoque y continúe situando estos tratamientos en una segunda línea. No obstante, esta posición no es solo de la Sociedad Española de Neurología, sino también de las principales sociedades científicas internacionales, que han posicionado estos fármacos como tratamientos de primera elección en migraña.

—¿Qué impacto espera la SEN que tenga este manual en la práctica clínica diaria de los profesionales sanitarios?

El impacto sobre los profesionales es elevado, porque los neurólogos utilizan estas guías como un libro de cabecera para decidir el tratamiento de sus pacientes. Además, el manual no está pensado solo para neurólogos, sino para cualquier profesional implicado en el diagnóstico y tratamiento del dolor de cabeza. Los médicos de familia, por ejemplo, van a acceder a esta información y en muchos casos utilizarán nuestras recomendaciones para tratar mejor a sus pacientes. Son recomendaciones actualizadas, basadas en evidencia científica, elaboradas durante seis o siete meses por los neurólogos más reconocidos en España en el ámbito de la migraña. Actualizan la información previa y ayudarán especialmente a los médicos que no estaban familiarizados con los nuevos tratamientos a saber cómo utilizarlos y posicionarlos.

—¿Y en la calidad de vida de los pacientes?

En cuanto a los pacientes, el beneficio es claro. Las guías buscan reducir la gran heterogeneidad en la forma de tratar a pacientes con situaciones muy similares. Lo que pretenden las guías es que el médico disponga de información clara sobre cuál debe ser el tratamiento de elección en cada caso y que el paciente reciba el tratamiento más adecuado desde el principio, lo que mejora claramente su pronóstico y calidad de vida.

—¿Las cefaleas están infradiagnosticadas? ¿Hay mucha gente que sufre dolor de cabeza y no acude al médico por restarle importancia?

Así es. Muchas personas no consultan, especialmente en el caso de la migraña, que es el motivo de consulta neurológica más frecuente en Neurología. Al ser una enfermedad genética, con varios familiares afectados, muchas personas recurren a los remedios que usaban sus padres o hermanos y asumen que «es lo que hay que hacer», y nunca acuden al médico. Sin embargo, si el control de su migraña no es adecuado, lo lógico es consultar, porque los tratamientos han cambiado mucho y hoy disponemos de fármacos más eficaces y mejor tolerados que pueden mejorar notablemente su situación. La migraña es una de las principales causas de discapacidad en los países desarrollados, pero como no provoca mortalidad, a menudo se banaliza. Se resta importancia a que una persona no pueda hacer vida normal, pero las personas con migraña frecuente tienen muchos días en los que no pueden desarrollar una vida familiar, social o laboral normal, con un impacto económico enorme. Si tratáramos adecuadamente la migraña, mejoraríamos de forma muy significativa la calidad de vida y reduciríamos costes asociados a la pérdida de productividad, al absentismo laboral y las dificultades escolares de los niños que pierden oportunidades de desarrollo y profesional. Esperamos que estas guías ayuden a que todos los médicos conozcan mejor la estrategia terapéutica óptima y beneficien a muchos pacientes, como ya ocurrió con guías anteriores.

—¿Qué papel juega el diagnóstico precoz en la evolución de las cefaleas?

Cada vez hay más evidencia de que un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz temprano evitan la progresión de la migraña. Muchas personas comienzan con migrañas tres o cuatro veces al mes y, si no se tratan adecuadamente, la enfermedad puede empeorar hasta volverse crónica, con más de 15 días de dolor al mes. Si tratamos a los pacientes de forma precoz, evitamos ese proceso de cronificación. Por eso es tan importante acertar a la primera y ofrecer el mejor tratamiento disponible desde el inicio, en lugar de ir probando opciones menos eficaces. Los nuevos fármacos, al ser más eficaces y mejor tolerados, se sitúan en primera línea precisamente para evitar esa cronificación. Ya disponemos de suficiente evidencia científica para recomendar un inicio precoz del tratamiento y un control adecuado de las crisis. Además, la migraña frecuente se asocia a otros problemas de salud como depresión o insomnio. Un tratamiento temprano eficaz evita estas complicaciones futuras.

—¿Y qué ocurre con otras cefaleas, como la cefalea tensional?

El tipo de dolor de cabeza más frecuente es la cefalea tensional, no la migraña. Suele ser más leve y menos incapacitante, por lo que genera menos consultas. Solo acuden al médico quienes la padecen de forma muy frecuente o crónica. Existen casos de cefalea tensional con gran incapacidad, y también es importante tratarlos precozmente para evitar la cronificación. Sin embargo, los avances en este tipo de cefalea no han sido comparables a los de la migraña. Los tratamientos actuales son prácticamente los mismos que hace 10 o 15 años. En cambio, en la migraña, en la última década han llegado cuatro anticuerpos monoclonales, dos gepantes y los ditanes para el tratamiento de las crisis, lo que ha cambiado el manejo de la enfermedad.

—¿Se esperan avances en el tratamiento de la cefalea tensional?

Ojalá que sí, pero por ahora hay poca investigación en este campo y, hasta donde sabemos, no hay nuevos fármacos en desarrollo. En otros tipos de dolor de cabeza sí se están produciendo avances importantes, como en la cefalea en racimos y en la neuralgia del trigémino. Aunque no son tan frecuentes como la migraña, generan una discapacidad enorme. Por eso, las guías también incluyen recomendaciones específicas médicas y quirúrgicas para estas patologías.

—En personas que sufren cefaleas, ¿qué señales deberían hacer sospechar que no se trata de una crisis de dolor de cabeza y que es necesario consultar al médico?

Hay tres mensajes fundamentales. Primero, cualquier persona con dolor de cabeza frecuente o incapacitante debería acudir al médico. En algunos casos bastará con tratamiento para las crisis, pero cuando el dolor es frecuente se debe añadir un tratamiento preventivo para reducir el número de días con dolor. Segundo, si una persona con dolor de cabeza habitual nota un cambio en el patrón —más frecuencia o mayor intensidad— debe consultar, tanto para ajustar el tratamiento como para descartar otros problemas de salud. Tercero, existen signos de alarma que obligan a acudir al médico con urgencia. Por ejemplo, un dolor de cabeza de nueva aparición después de los 50 años, un dolor de inicio repentino e intenso, o un dolor acompañado de otros síntomas neurológicos. También deben consultar con rapidez las personas con antecedentes de cáncer o que toman tratamientos que disminuyen las defensas. En estos casos, el dolor de cabeza puede no ser una cefalea primaria, sino un problema de salud más grave que requiere una evaluación inmediata.