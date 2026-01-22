El Museo de Estrella Galicia estrena nueva temporada tras alcanzar cifras récord en 2025
Con 58.000 visitas, el espacio superó todos los registros desde su apertura en 2019
R. S.
El Museo de Estrella Galicia reabre sus puertas al público con una nueva temporada de visitas y #PlanazosMEGA tras el exitoso balance de cifras alcanzadas el año pasado, ejercicio en el que registró un récord histórico desde su apertura en 2019, sumando un total de 58.000 entradas vendidas y posicionándose como uno de los museos más visitados de A Coruña.
El espacio retomará su actividad a partir de mañana ya con la vista puesta en una de sus citas estrella: el Carnaval MEGA, un evento que tendrá lugar el próximo 13 de febrero, a partir de las 21.00 horas, en la Sala de Degustación del museo, que se llenará de fiesta para celebrar una velada llena de diversión, sabores únicos, un concurso de disfraces y otras sorpresas, y cuyas entradas ya están a la venta en la del museo, www.mundoestrellagalicia.es.
Proyección internacional
En el balance de visitantes de 2025, el interés y la proyección internacional del Museo de Estrella Galicia se ven reflejados en los datos de procedencia del público, con asistentes que llegan desde países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Portugal. En cuanto a las experiencias que el espacio oferta junto a su visita, cabe destacar que la que mayor demanda generó entre el público el año pasado destaca se especialmente la visita con tiraje y maridaje, ya sea de quesos, de embutidos o de conservas.
Asimismo, más allá de sus visitas regulares, cabe destacar que el Museo de Estrella Galicia acogió un total de 15 eventos singulares, que lograron agotar la totalidad de las entradas en cada una de las celebraciones, en algunos casos, en apenas horas, demostrando así la fidelidad del público ante dichas propuestas que, principalmente, aúnan cultura y gastronomía.
