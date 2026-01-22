La migraña concentra los avances en el tratamiento de las cefaleas

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), cerca del 51% de la población europea (51%) padece dolor de cabeza o cefalea. De este porcentaje, un 14 % sufre migraña y alrededor de un 4 % tiene cefaleas crónicas, es decir, todas aquellas que provocan dolor durante 15 días o más al mes.

Para mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico de las cefaleas y neuralgias craneofaciales, la SEN lanza su nuevo «Manual de Práctica Clínica en Cefaleas». Se trata de la quinta edición de esta guía, que la SEN actualiza cada cinco años, y que recoge la actualidad del conocimiento científico sobre estas dolencias. El neurólogo gallego Pablo Irimia Sieira, especialista de la Clínica Universidad de Navarra, es miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN) y uno de los coordinadores de este compendio.

El neurólogo explica que se trata de un manual de recomendaciones, aplicando estrictamente los criterios de la medicina basada en la evidencia, para ayudar en su tarea diaria a todos los profesionales implicados en la atención de personas con cefaleas y neuralgias craneofaciales. Por lo tanto, no se trata de un manual exclusivamente para neurólogos, sino de una herramienta pensada también para especialistas en pediatría, medicina de familia, urgencias, enfermería, farmacia o neurocirugía, entre otras áreas.

Una de las cefaleas a las que esta nueva edición del manual presta especial atención es la migraña, ya que es la que ha experimentado mayores avances terapéuticos en los últimos años. La irrupción de los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina), así como de los ditanes y los gepantes, está transformando de manera significativa el abordaje de esta enfermedad. La guía analiza en profundidad estos nuevos tratamientos, tanto preventivos como sintomáticos, e integra los avances más recientes en el manejo de la migraña.

«Estas terapias, comercializadas hace algunos años, demostraron desde el inicio una elevada eficacia y buena tolerabilidad. No obstante, existían dudas sobre la persistencia de su eficacia en el tiempo, su rendimiento en la práctica clínica y su seguridad a largo plazo. Hace unos cinco años, las terapias biológicas o anti-CGRP se consideraban una opción más en el tratamiento de la migraña, pero no como fármacos de primera línea», afirma.

Sin embargo, este enfoque colisiona con los criterios de financiación del sistema público de salud, que, según el especialista gallego, propone probar primero otros fármacos más baratos y reservar estos tratamientos para cuando los anteriores fallan. «Nuestra propuesta es justo la contraria: dado que son más eficaces, mejor tolerados y con mayor adherencia, deberían utilizarse desde el principio. Es posible que, aunque hagamos estas recomendaciones, el Ministerio de Sanidad tarde en modificar su enfoque y continúe situando estos tratamientos en una segunda línea», afirma.

El manual amplía también el apartado de técnicas intervencionistas, como los bloqueos y otras alternativas en cefaleas y algias faciales, reforzando el papel activo del neurólogo en estos procedimientos.

El doctor Irimia sostiene que -cada vez hay más evidencia de que un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz temprano evitan la progresión de la migraña, y que dar con el tratamiento eficaz desde el principio no solo evita el riesgo de cronificación de la dolencia, sino que mejora la calidad de vida de los pacientes. «La migraña es una de las principales causas de discapacidad en los países desarrollados, pero como no provoca mortalidad, a menudo se banaliza», subraya el médico gallego.

El equipo de trabajo del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN) encargado de la realización de este manual se ha organizado en tres grupos: coordinadores generales del manual, coordinadores de capítulos y autores de capítulos o de diferentes apartados de capítulos. De esta forma, la revisión y supervisión del contenido se ha estructurado en tres niveles, con objeto de garantizar su unidad, continuidad y rigor científico.

Un manual de excelencia

Según el neurólogo gallego, con la publicación de esta edición del Manual de Cefaleas −precedida por las ediciones de 2006, 2011, 2015 y 2020− el Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN renueva su compromiso con la excelencia y la actualización continua de la práctica clínica. «Este manual es fruto de un trabajo colaborativo ejemplar, en el que han participado numerosos especialistas de todo el país, tanto neurólogos con amplia experiencia como una nueva generación de jóvenes clínicos e investigadores. Esta integración intergeneracional refleja el dinamismo y la renovación que caracterizan actualmente a la SEN», destaca el especialista.

El doctor Irimia afirma que este nuevo manual no solo mantiene el «espíritu científico y la búsqueda de la excelencia» de las ediciones previas, sino que hace propuestas terapéuticas basadas en el conocimiento actual y buscando mejorar la atención a los pacientes con cefalea y, por lo tanto, su calidad de vida. «Las cefaleas siguen siendo uno de los motivos de consulta neurológica más frecuentes, y representan un importante reto asistencial y social, con un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes», insiste.