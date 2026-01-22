Manuel Alonso Ferrezuelo, abogado de víctimas de Angrois: "Si los perjudicados no llegan a acusar, Adif habría quedado absuelta"

El abogado Manuel Alonso Ferrezuelo ha representado a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, uno de los dos colectivos de afectados que emprendieron acciones tras el accidente de tren ocurrido en 2013 en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, que dejó 80 fallecidos y 145 heridos. En declaraciones a Diario Córdoba, explica que "si los perjudicados no llegan a ejercer acusación, Adif habría quedado absuelta".

De esta forma, el Ministerio Fiscal no halló responsable del siniestro al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, pero sí lo plantearon las familias. También acusaron al maquinista, toda vez que el accidente tuvo lugar cuando el Alvia se salió de la vía por un exceso de velocidad. Tanto este profesional como el director de seguridad en la circulación de Adif han sido condenados a dos años y medio de prisión.

En estos momentos, el procedimiento se encuentra pendiente de la resolución de los recursos presentados ante la Audiencia provincial de Santiago de Compostela. Las indemnizaciones económicas para los heridos y las familias de los fallecidos rondan en algunos casos los 300.000 euros, dependiendo de la gravedad de las lesiones y de las secuelas.

"Se quedaron aliviados porque fueron condenados"

Sin embargo, Manuel Alonso Ferrezuelo admite que "ninguna sentencia resarce el daño. Aquí, al menos, se quedaron aliviados porque las dos personas acusadas y los dos organismos, Renfe y Adif, fueron condenados. Se reconoció que fue un error del maquinista y un error en la infraestructura. Estábamos ejerciendo una acusación popular y le han condenado en costas, eso no es habitual. Tanto el Fiscal como la Abogacía del Estado decían que solo había sido culpa del maquinista", comenta el letrado.

Grúas trabajando en el tren Iryo siniestrado. / Manuel Murillo

La instrucción de la causa se prolongó durante unos ocho o nueve años, y el juicio duró alrededor de un año. Trece años después, el procedimiento judicial continúa con los recursos presentados por las defensas de los acusados, por sus compañías y por la Abogacía del Estado. El abogado de las familias subraya que aquel fue "el único accidente de la historia del ferrocarril, a nivel mundial, en el que no hubo ilesos".

"Es muy pronto para que comiencen a movilizarse"

Respecto a la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado 18 de enero en Adamuz, afirma que "no he hablado con ninguna víctima, solo con medios de comunicación". En su opinión, "es muy pronto para que comiencen a movilizarse". No obstante, el presidente de la Audiencia provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, confirmó este miércoles que algunas víctimas, a nivel individual, ya han comenzado a personarse en el procedimiento iniciado por el Tribunal de Instancia de Montoro para esclarecer las causas del accidente. También lo han hecho algunas instituciones e incluso un partido político.

"A quien pierde un hijo le da igual que le den 300.000 euros"

Acerca de los resultados del procedimiento de Santiago de Compostela, Manuel Alonso Ferrezuelo señala que, "de alguna manera, el esfuerzo hecho durante más de 10 años, de pelear contra la Administración, porque todos llevaban muy buenas defensas, y haber conseguido la condena de los acusados fue una satisfacción profesional grande. A nivel personal, me quedo con la gratitud de las víctimas y también con la pena de que nunca se les va a resarcir el daño. A quien ha perdido un hijo le da igual que le den 100.000 o 300.000 euros", asegura.

Sobre el descarrilamiento de los dos trenes de alta velocidad ocurrido el domingo pasado en Adamuz, también admite que "pensé que no iba a volver a ver una catástrofe así. Si observamos otros países, no es normal que ocurran dos accidentes de esta magnitud en el ferrocarril. Algo está fallando, lógicamente".