García-Orea: «Desayunar salado ayuda a no tener ansiedad por comer»

La «tradición» de gran parte de las familias españolas de desayunar solo alimentos dulces debería borrarse. Al menos es lo que defiende la nutricionista Blanca García-Orea Haro (@blancanutri). Ayer en el Club FARO de Vigo señaló: «Desayunar salado es básico para no tener ansiedad por comer».

Esta experta así como influencer –con 1,6 millones de seguidores en Instagram– indicó que si una persona «no es capaz de desayunar salado es porque esa no es la hora de su desayuno», por lo que tendría que probar a retrasarlo. Añadió: «Te cambia la vida».

Presentada por la periodista Nuria Sáinz aprovechó para destacar la importancia de la proteína en la primera comida del día pero también en las restantes. Al respecto subrayó que «hay que ingerir como mínimo entre 20 y 30 gramos de proteína al día». Como punto de referencia, un huevo contiene seis gramos de esta, según indicó García-Orea que en su nuevo libro ayuda a calcular la proteína de los alimentos dependiendo del tipo y la cantidad.

La nutricionista acudió a Club FARO a presentar su último libro, «5 semanas para desinflamarte» (editado por Grijalbo). En él, propone un «método revolucionario que cambiará tus hábitos».

Preguntada por Sáinz, explicó que la inflamación está asociada al sistema inmune desembocando o anticipando un fallo del mismo; mientras que la hinchazón se vincula a la digestión.

García-Orea añadió que la inflamación crónica es aquella que se puede prolongar en el tiempo «durante meses y años» y que es «la base de muchas enfermedades» autoinmunes, así como cánceres y otras dolencias.

La inflamación crónica de bajo grado puede comenzar con dolor de cabeza o articulaciones, diarrea, estreñimiento o gases.

Respecto a la recomendación que muchos médicos señalaron durante años de comer cinco veces al día, García-Orea no se mostró partidaria de tantas ingestas.

Recalcó que, entre comida y comida, se deberían dejar pasar unas cuatro horas. Es el tiempo que precisa el intestino para su «autolimpieza». Si se reduce a dos horas esa función no se culminaría de forma eficiente lo que a la larga podría afectar a nuestra salud. Señaló: «Si aguantas cuatro horas sin tener hambre lo estás haciendo bien».

Alertó que no basta con fiarse de una analítica perfecta, especialmente en el caso de resistencia a la insulina que puede derivar finalmente en el desarrollo de una diabetes. Como pistas señaló: grasa en el abdomen y ganas frecuentes de comer dulce y alimentos con harinas.

La experta recordó cómo fue una de las personas en España que contribuyó a que se conocese más la importancia de la microbiota con la publicación de libros sobre ella. No obstante reconoció que no fue fácil en un inicio. «Me han llegado a decir que la microbiota era algo inventado», apuntó.

En su último libro, «5 semanas para desinflamarte», comienza por dar indicativos sobre los síntomas de la inflamación crónica; lo que nos puede dañar a los humanos para desarrollarla, incluidos los malos hábitos; para a continuación indicar cuáles son los alimentos antiinflamatorios.

Especial es su propuesta de menús saludables y recomendaciones para desinflamar en cinco semanas –y de paso perder peso– incluyendo listas de la compra, recetas y trucos.

El libro también se fija en cómo calcular la cantidad mínima de enegía que el cuerpo precisa en estado de reposo para realizar las funciones vitales (tasa metabólica basal). Una vez calculada se debe multiplicar la cifra por un valor dependiendo de si se va a hacer poco, nada o mucho ejercicio.

García-Orea recalca en el libro la importancia del ejercicio. «Es necesario hacer ejercicio cardiovascular como andar, correr, bicicleta y combinarlo con ejercicios de fuerza (yoga, pilates, barre, musculación», señala la autora en una página.

Señala que si se siente cansancio y somnolencia después de comer, el ejercicio puede ayudar a estar más despierta o despierto.

Además del movimiento del cuerpo, de desayunar salado y espaciar las comidas (dejando un intervalo de cuatro o cinco horas) recomienda la ingesta de fibra, un chupito de vinagre de manzana antes de las comidas y si se decide picar algo que el picoteo sea salado en lugar de dulce.

Blanca García-Orea incluye en su libro «5 semanas para desinflamarse» un capítulo dedicado a los hábitos inflamatorios. En él, señala ¿Sabes que si comes a la misma hora cada día siempre tendrás hambre a esa misma hora?Aclara que se tiene hambre cuando «eres capaz de comer casi cualquier cosa que se te ponga por delante. El hambre real se confdorma con cualquier alimento; no es selectivo».Por su parte el apetito «surge de forma repentina». Matiza que suele aparecer «unido a una emoción y es muy selectivo» ya que se desea una pieza de bollería o un cacho de pizza o unas palomitas...