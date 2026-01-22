Atención si tienes un patinete eléctrico en Galicia: incumplir esta nueva normativa puede suponer una sanción de hasta 1.000 euros

Los usuarios de patinetes eléctricos en Galicia tendrán que prestar atención a la nueva normativa que se implementará a partir del próximo lunes, 26 de enero de 2026. La Dirección General de Tráfico (DGT) introduce cambios importantes para todos los vehículos de movilidad personal (VMP) en España y no cumplirlos puede acarrear sanciones.

La ley amplía la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil a patinetes y bicis eléctricas con que pesen más de 25 kilos y capaces de superar los 14 km/h. De esta forma, los VMP de pasan a ser considerados como vehículos personales ligeros. Según lo marcado por la Ley 5/2025, la próxima semana termina la prórroga para que los usuarios cuenten con este seguro.

«Aunque el desarrollo técnico para el registro de los VMP está ya concluido, actualmente se está tramitando el Real Decreto que dará cobertura jurídica a la inscripción de todas las categorías de los vehículos de movilidad personal», apuntaba Tráfico en un comunicado. El objetivo es que el seguro, a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros, sirva como una garantía en caso de accidente con otro vehículo causante de un accidente, aunque no cubriría los daños materiales.

Nuevos requisitos para los patinetes eléctricos: sanciones de hasta 1.000 euros

Según lo presentado por Tráfico, para el final de este mes todos los patinetes eléctricos deberán cumplir con estos dos requisitos:

Tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil en regla . La póliza debe cubrir daños a terceros para poder circular, igual que otros vehículos como motos o turismos.

. La póliza debe cubrir daños a terceros para poder circular, igual que otros vehículos como motos o turismos. Contar con una 'matrícula'. Estos dispositivos tendrán que tener una etiqueta en la que figure su número de registro. La etiqueta debe colocarse en un lugar visible que facilite la identificación del vehículo.

No cumplir con los requisitos antes mencionados te expondrá a sanciones económicas importantes. En el caso de circular sin seguro ni registro, las autoridades podrán imponer multas desde 200 hasta 1.000 euros.

Estas regulaciones son la respuesta de la DGT a la proliferación del uso de patinetes eléctricos en entornos urbanos y los riesgos que estos implican en muchas ocasiones. Estas novedades se alinean con la directiva europea en esta materia, que incluye, entre otras medidas, que el Ejecutivo cuente con un censo estatal de VMP desde el pasado 2 de enero de 2026.

¿Cómo contrato un seguro para mi patinete eléctrico?

Quienes quieran contratar un seguro para su patinete o bicicleta solo tendrán que acudir a una compañía de seguros y aportar los datos del titular y del vehículo. Es importante que los usuarios no olviden hacer el trámite, ya que las sanciones podrán ser equiparables a las de un turismo.

Los VMP que no alcancen la potencia nominal de 250 W o supere los 25 km/h de velocidad seguirán exentos de contratar un seguro, pero las autoridades aconsejan un seguro voluntario. Por su parte, los vehículos agrícolas e industriales también deben contar con una póliza.