¿Puedo aparcar dos vehículos en una sola plaza en Vigo?: lo que puedes hacer y lo que no en un garaje comunitario

Los conflictos vecinales están a la orden del día en Vigo y el uso de las plazas de garaje suelen ser un foco común en estas disputas. En la mayoría de las ocasiones se resuelven conversando, pero algunas pueden llegar a enquistarse e incluso terminar llegando hasta la Justicia.

Bicicletas mal colocadas, coches que pisan la línea con la del vecino, ocupar nuestro espacio con un mueble o aparcar más de un vehículo en una misma plaza son algunos de los usos que podemos encontrar en los garajes de Galicia.

Si contamos con una plaza independiente del resto, cercada por paredes y con puerta propia, nada nos impide guardar allí lo que nos apetezca. Pero cuando esta está a la vista de todos los vecinos como en la mayoría de casos, la cosa cambia.

Cómo puedo usar mi plaza de párquing

La verdad única se encuentra en la Ley de Propiedad Horizontal. En ella debe quedar detallado el fin para el que se utilice ese espacio, aunque por lo general, hay ciertos aspectos que se pueden considerar comunes en todas las casas.

Habitualmente, no está prohibido dejar muebles o más de un único vehículo, aunque solamente se puede hacer en caso de que no ocupe más espacio del que está delimitado.

Lo que no está permitido es que la plaza se convierta en un lugar de almacenaje a modo de trastero en sustitución de su función original, la de dejar el medio de transporte privado, por lo que no se pueden instalar armarios o estanterías fijas.

Lo que seguro que no se puede hacer es modificar la estructura de dicha plaza de aparcamiento, ni poner en peligro la seguridad del edificio, algo bastante evidente. Tampoco se puede usar ese espacio para un fin distinto al de dejar el coche, moto, bici, o lo que sea, es decir, que no se puede utilizar para crear un taller, ni nada similar.

No obstante, todo lo permitido tiene un pero, ya que los estatutos comunitarios podrían ser más restrictivos de lo que la base legal indica, prevaleciendo estos en cada caso. Por eso, lo más recomendable es consultarlo con el resto de vecinos o con el administrador de fincas para conocer la realidad de cada caso en particular.

Al final, lo más sencillo para no incordiar al resto es no impedir el libre paso por el párquing, así como no ser un estorbo para el resto de coches.