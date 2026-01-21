Las furgonetas camper de Marín nominadas a «los Goya de los viajes» en España

Los Premios IATI, conocidos como «los Goya de los viajes», valoran a los mejores creadores de contenido del sector travel en España. Ya conocemos a los finalistas de su séptima edición, entre los que se encuentran dos vecinos de Marín que se han convertido en toda una referencia en el sector de las furgonetas camper.

«Para nosotros es un reconocimiento especial, sobre todo siendo un proyecto nacido en Pontevedra» comenta Garrido uno de los creadores, junto a su compañera Debora, del proyecto Dora Camper Studio. Este proyecto compite contra otros cuatro por el Premio IATI 2026 al 'Mejor contenido camper', dotado con 1.500 euros.

Dora Camper Studio se encarga del diseño y camperización de vehículos, convirtiéndolos en «casitas de lujo» con las que viajar por el mundo. Aunque existen otros negocios de este estilo, Garrido destaca que el premio llega por su estrategia de redes: «Se ha convertido en la cuenta (de Instagram) hispanohablante más grande del mundo de campers y camperizaciones».

La gala de los premios, que este año estará conducida por la actriz Silvia Abril, junto con la cómica y podcaster Carolina Iglesias y el periodista de viajes José Pablo García del blog Atomarpormundo.com; se celebrará este viernes 23 de enero a partir de las 19.00 horas en el Real Teatro del Retiro de Madrid, donde estarán los dos creadores de Dora Camper Studio.

Un jurado profesional de la comunicación y el marketing digital de viajes ha seleccionado a 5 finalistas de cada categoría que optan a ser los ganadores de 'Mejor blog de viajes', 'Mejor creador Instagram de viajes', 'Mejor creador audiovisual de viajes', 'Mejor creador TikTok de viajes', 'Mejor contenido camper', 'Mejor contenido de empresas e instituciones turísticas', además de una categoría nueva 'Mejor creador de viajes internacional' y un premio especial a la 'Trayectoria y valores viajeros'.

Tres pontevedreses nominados a los «Goya de los viajes»

Además de los dos miembros de Dora Camper Studio, el blog de viajes «Esto no es lo que pareze» –así, con z, un guiño transgresor de su creadora, la periodista redondelana Ara Ro– también opta el próximo 23 de enero a uno de los Premios IATI. Ro es una de las cinco finalistas en la categoría de mejor blog de viajes.

Desde «Esto no es lo que pareze», Ro comparte junto a su familia –de tres– viajes por libre pensados para personas que, como ellos, disponen de un mes de vacaciones al año y quieren aprovecharlo al máximo. «No vivimos de viajar y el resto del año somos una familia como otra cualquiera: oficina, amigos, cañas, colegios y extraescolares, y viajes a Galicia en Navidad, Semana Santa y verano. El blog es nuestra forma de decirle a la gente: si te apetece hacer esto, tú también puedes», comenta en unas declaraciones para FARO.