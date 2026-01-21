El año 2025 fue el cuarto más cálido en Galicia desde 1961 y muy húmedo

El año 2025 fue el cuarto más cálido desde 1961 en Galicia y «muy húmedo», con una temperatura media de 14,7 grados (1,1 grados por encima de la media) y una precipitación un 18 % superior a lo habitual, según el informe climatológico anual de MeteoGalicia.

El balance fue presentado ayer por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien destacó que 2025 se caracterizó por ser un período «extremadamente cálido y muy húmedo». El año 2023 es el ejercicio que se mantiene como el más cálido de la serie histórica, seguido de 2022 y 2024, por lo que los últimos cuatro años fueron los más calurosos, si bien en 2025 fue el año en el que se registró el mes de junio más cálido desde que hay datos.

La temperatura media mínima fue de 8,6 grados, con los valores más bajos (4,1 y 5,7 grados) registrados en las sierras de Queixa, O Eixe y Larouco y los más altos (11,8 y 13,1 grados) en las rías de Vigo y Pontevedra. El valor medio de las máximas fue de 18,4 grados, con los más altos (21,1 y 22,4 grados) en la depresión de Ourense, el Miño de Pontevedra y el valle del río Tea y los más bajos (13,1 y 14,7 grados) en las sierras de Queixa y O Eixe.

Dos de los 12 meses de 2025 fueron extremadamente cálidos (enero y junio) y siete muy cálidos o ligeramente cálidos, mientras que del resto, marzo fue ligeramente frío; septiembre, frío, y diciembre, normal.

En lo que respecta a las lluvias, la precipitación media fue de 1.524 litros por metro cuadrado, lo que representa un 18 % más de lo habitual. Por meses, enero fue extremadamente húmedo; abril y noviembre, muy húmedos, y diciembre, húmedo. En contraposición, junio fue muy seco, y julio, agosto y octubre, secos.

Durante la presentación del informe también se abordó la nueva herramienta de MeteoGalicia, destinada a entender mejor cómo se comporta el mar y, especialmente, las rías. Se trata de un modelo biogeoquímico, desarrollado junto con Intecmar y Cetmar, que analiza todas las Rías Baixas y que permite comprender cómo se relacionan entre sí y cómo se mueve el agua de unas a otras.