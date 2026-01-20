Vuelven las auroras boreales a Galicia: una potente tormenta solar tiñe de rojo el firmamento gallego
El fenómeno luminiscente pudo observarse desde distintos puntos de Galicia durante la pasada madrugada
Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Una potente tormenta solar alcanzó la Tierra, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular.
El frío no ha impedido que los aficionados a observar el cielo nocturno cogiesen sus cámaras para regalarnos algunas de las escenas más impresionantes del firmamento gallego. Es el caso de Jorge Calderón, en As Neves, o de José Valdivia, en Arcade, que captaron como el cielo se fue tiñendo de rojo durante la pasada madrugada.
Auroras rojas sobre Galicia
Como se puede ver tanto en el primer vídeo desde As Neves como en este desde Arcade, durante las pasadas horas una luz entre rojiza y anaranjada ocupó el cielo sobre la provincia de Pontevedra creando todo un espectáculo lumínico. Los aficionados a estos fenómenos no se han dejado amedrentar por el frío y, advertidos de la posibilidad de este fenómeno por las aplicaciones especializadas, cogieron sus cámaras para captar estas increíbles auroras.
«Se está desarrollando una tormenta solar severa de categoría S4, la más grande en más de 20 años. La última vez que se observaron niveles de S4 fue en octubre de 2003», comentaba el día de ayer la NOAA Space Weather Prediction Center en sus redes sociales. Este centro, encargado de recabar datos en tiempo real sobre el estado del Sol y su meteorológica con respecto a la Tierra, también señalaba que esta tormenta podría afectar a los lanzamientos espaciales, la aviación y las operaciones satelitales.
Desde que se detecta la actividad y el Sol expulsa material a la tierra, este suele tardar unas 48 horas en llegar dependiendo de su velocidad. Las partículas cargadas procedentes del astro chocan con el campo magnético de la Tierra y lo distorsiona. Estas partículas son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos.
Cuando esas partículas alcanzan nuestra atmósfera chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno, excitando los átomos y haciendo que estos ganen energía en uno de sus electrones. Cuando el electrón pierde esta energía libera un fotón, que es la luz que conocemos como aurora boreal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Abierto el plazo para que dueños de pisos vacíos los ofrezcan al Concello
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo