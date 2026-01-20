Vuelven las auroras boreales a Galicia: una potente tormenta solar tiñe de rojo el firmamento gallego

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Una potente tormenta solar alcanzó la Tierra, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular.

El frío no ha impedido que los aficionados a observar el cielo nocturno cogiesen sus cámaras para regalarnos algunas de las escenas más impresionantes del firmamento gallego. Es el caso de Jorge Calderón, en As Neves, o de José Valdivia, en Arcade, que captaron como el cielo se fue tiñendo de rojo durante la pasada madrugada.

Auroras rojas sobre Galicia

José Valdivia

Como se puede ver tanto en el primer vídeo desde As Neves como en este desde Arcade, durante las pasadas horas una luz entre rojiza y anaranjada ocupó el cielo sobre la provincia de Pontevedra creando todo un espectáculo lumínico. Los aficionados a estos fenómenos no se han dejado amedrentar por el frío y, advertidos de la posibilidad de este fenómeno por las aplicaciones especializadas, cogieron sus cámaras para captar estas increíbles auroras.

«Se está desarrollando una tormenta solar severa de categoría S4, la más grande en más de 20 años. La última vez que se observaron niveles de S4 fue en octubre de 2003», comentaba el día de ayer la NOAA Space Weather Prediction Center en sus redes sociales. Este centro, encargado de recabar datos en tiempo real sobre el estado del Sol y su meteorológica con respecto a la Tierra, también señalaba que esta tormenta podría afectar a los lanzamientos espaciales, la aviación y las operaciones satelitales.

Desde que se detecta la actividad y el Sol expulsa material a la tierra, este suele tardar unas 48 horas en llegar dependiendo de su velocidad. Las partículas cargadas procedentes del astro chocan con el campo magnético de la Tierra y lo distorsiona. Estas partículas son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos.

Cuando esas partículas alcanzan nuestra atmósfera chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno, excitando los átomos y haciendo que estos ganen energía en uno de sus electrones. Cuando el electrón pierde esta energía libera un fotón, que es la luz que conocemos como aurora boreal.