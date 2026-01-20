Una redondelana, rumbo a los «Goya de los viajes»

El blog de viajes «Esto no es lo que pareze» –así, con z, un gruiño transgresor de su creadora, la periodista redondelana Ara Ro– opta el próximo 23 de enero a uno de los Premios IATI, considerados los «Goya de los viajes», que reconocen la excelencia en la comunicación digital turística. Ro es una de las cinco finalistas en la categoría de mejor blog de viajes.

Cuando Ro comenzó a viajar con su pareja, Víctor López, en 2003, no había Internet como ahora. «Viajábamos con mapas, sin GPT, sin poder traducir el cirílico...», recuerda la periodista.

«Esto no es lo que pareze» nació como una extensión natural de esos viajes, para dejar poso tras la experiencia. «A mí siempre me ha gustado escribir y, cuando empezaron los blogs, que eran gratuitos y muy fáciles de hacer, empecé sin más, por gusto. En 2013 pasé a una web diseñada por mí y siempre con una idea muy romántica: que fuera solo un recuerdo personal, sin intención profesional», recuerda.

En ese momento, Ro trabajaba en una agencia de prensa y reconoce que tampoco tenía mucho tiempo. Sin embargo, en 2017, decide dar un paso hacia adelante –0 un salto al vacío, según se mire– y se establece como freelance. Esta nueva etapa laboral le permite dedicarle más tiempo al blog: se forma en fotografía, marketing digital y SEO, entre otras áreas, y es entonces cuando el proyecto empieza a profesionalizarse.

Hoy, «Esto no es lo que pareze» registra alrededor de 60.000 visitas mensuales y forma parte de su marca personal, «murzielaga» –de nuevo, con z–, que engloba también su presencia en redes sociales y su pódcast «Pasaporte criminal». Este último, que combina viajes y true crime, otra de sus pasiones, ha sido incluido en distintas listas de los mejores pódcast de viajes y de true crime en español y supera el millón y medio de escuchas anuales.

«Siempre me ha fascinado intentar entender la mente criminal, el porqué de las cosas. Al principio, me daba miedo mezclarlo con los viajes, por si generaba rechazo o miedo a viajar, pero el feedback ha sido muy bueno. Intento contextualizar, dar recomendaciones de seguridad y explicar las normar culturales y legales de cada país», explica sobre el pódcast.

Ara Ro con su marido, Víctor López, y su hija Noa, en Nueva York. / FdV

Desde «Esto no es lo que pareze», Ro comparte junto a su familia –de tres– viajes por libre pensados para personas que, como ellos, disponen de un mes de vacaciones al año y quieren aprovecharlo al máximo. «No vivimos de viajar y el resto del año somos una familia como otra cualquiera: oficina, amigos, cañas, colegios y extraescolares, y viajes a Galicia en Navidad, Semana Santa y verano. El blog es nuestra forma de decirle a la gente: si te apetece hacer esto, tú también puedes», comenta.

El proyecto combina rutas detalladas, roadtrips y guías muy prácticas con una mirada cada vez más centrada en los viajes en familia, desde que en 2017 comenzaron a recorrer el mundo con su hija, Noa (8 años), viajera desde los 14 meses y que ya ha estado en los cinco continentes. «Viajar con una niña cansa más porque al final estás viajando y ejerciendo la maternidad, pero es muy enriquecedor. No creo que hayamos tenido que renunciar a nada por hacerlo en familia», dice.

El blog se ha consolidado como un referente para quienes buscan información completa, cercana y sin edulcorantes: itinerarios exhaustivos, presupuestos realistas y consejos concretos para viajar con niños. Sin embargo, el periplo de «Esto no es lo que pareze» ha tenido que sortear algún que otro bache. El más fuerte, la decisión de Google, en 2024, de aplicar cambios en su algoritmo de búsqueda, lo que afectó de forma muy notable a los blogs de viajes, especialmente a los independientes pequeños o medianos, que desaparecieron de los resultados. Ro pasó de tener un millar de visitas diarias a apenas 70 u 80.

«Fue un batacazo. Muchos blogueros cerraron sus páginas. Yo dejé de escribir durante unos meses. Cuando escribes solo para ti, no pasa nada, pero cuando tienes un público que te escribe y te dice que tu trabajo le sirve, es muy desmoralizante. Yo resistí porque no dependía económicamente del blog y decidí reinventarme para que no dependiera únicamente de Google», explica.

Por todo ello, asume esta nominación como un premio a la constancia. «Me emociona muchísimo porque supone un reconocimiento al trabajo de casi 13 años, que refleja una pasión nacida hace 23. Estoy muy agradecida a IATI por esta consideración y, sobre todo, a todos los lectores que nos han acompañado durante tanto tiempo en este gran viaje», concluye.