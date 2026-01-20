Accidente ferroviario
El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado por el accidente de Adamuz
La decisión ya está tomada, aunque los preparativos aún no se iniciarán hasta encontrar a todos los desaparecidos
Servimedia
El Gobierno preparará con la Junta de Andalucía un funeral de Estado en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según avanzaron este martes fuentes gubernamentales.
La decisión ya está tomada, aunque los preparativos aún no se iniciarán hasta encontrar a todos los desaparecidos, según las mismas fuentes.
La cifra de fallecidos asciende ya a 41 personas, a la espera de entrar en los dos vagones del Alvia que salieron disparados tras la colisión. Además, hay una decena de heridos en la UCI.
La idea de La Moncloa es hacerlo en "las próximas semanas" tras hablarlo con Casa Real y la Junta de Andalucía, aunque desde la Presidencia del Gobierno admiten que "correr mucho no es bueno" porque "hay que hacerlo bien".
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Abierto el plazo para que dueños de pisos vacíos los ofrezcan al Concello
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»