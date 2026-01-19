El viaje a la ausencia de Almudena Solana

«La maternidad estaba en el último piso de un edificio de piedra, todavía perfectamente en pie, en la calle Marqués de Valladares, número 29-31, en Vigo. Ya no existe la maternidad, tampoco la tienda de espejos que había en la planta baja. El edificio, en realidad, hoy es ajeno a cuando pasó. Todo es ajeno salvo la memoria de otros recordada (...) Imagino a veces cómo sería llegar a esa maternidad desde las infinitas curvas que escondía la carretera de entonces desde Tui, allá, cerca de Portugal. Treinta kilómetros con curvas cerradas como contracciones. Y me recibió una sabanita blanca. Al nacer y al morir nos envuelve la tela. Mi padre escribió el parte de nacimiento. Hace no tanto, me envió el documento escaneado. Se deja ver perfectamente. Comenzó con pluma, después pasó al bolígrafo, alguien le recomendaría entonces que era más conveniente (...) Enviaron telegramas. ‘Nació, Almudena’».

Es un fragmento del nuevo libro de la escritora tudense Almudena Solana, «Viaje a la ausencia», una novela publicada en Tres Hermanas Libros y que la propia autora define como «un canto a Galicia», puesto que en sus páginas emprende un recorrido por su memoria íntima partiendo del duelo por la muerte de su padre, trabajador de la antigua Aduana de Tui.

Tras un paréntesis de varios años sin publicar y viviendo a caballo entre Madrid y Los Ángeles, el regreso de Almudena Solana llega en «primera persona, hablando directamente desde el corazón», explica la escritora, añadiendo que «es un canto a Galicia porque es mi tierra y es mi padre, él fue el que nos inculcó el amor a Galicia. La ausencia lo que hace es que eches la vista atrás y pongas en valor cosas que antes dabas por regaladas, una felicidad asequible en la que todo está bien y es perfecto. Sin embargo, cuando falta una pieza del puzle, todo se descoloca y te hace reflexionar y ser agradecida con esos olores y esos paisajes, con esa forma de crecer en la que te han educado tus padres».

Bordado fotográfico de la portada de "Viaje a la ausencia". / Cedida

Marcada por el trabajo de su padre en la antigua Aduana de Tui, la infancia de Almudena Solana transcurrió contemplando en primera persona el «trasiego de vida» que fluía de un país a otro en pleno franquismo, una frontera que sus ojos de niña no acertaban a delinear:«Para mí era un trasiego de vida increíble y yo no entendía cómo aquello de allí era Portugal y esto de aquí era España, si para mí era el mismo río Miño, las mismas aguas que compartíamos, igual que el mismo sol o la misma lluvia. En medio de aquel trasiego en aquel puente maravilloso, yo creo que me hice escritora o, por lo menos, preguntona y curiosa», reconoce la también periodista.

En el fracaso, en la tristeza, en el duelo, todos nos fundimos con todos

Recuerdos y anécdotas se entretejen con los sentimientos de nostalgia y tristeza por la pérdida de un padre, pero también de alegría y agradecimiento por saberse viva, en este viaje a la ausencia de Almudena Solana quien, a modo de ejemplo, rememora un episodio vinculado al propio FARO DE VIGO, pues la escritora detalla que «cuando tiraron la casa en la que vivimos en Tui, salió publicado en el periódico y recuerdo que mi padre me escribió para contármelo. Yo llamé rápidamente a una amiga de allí para que me rescatara una piedra del derribo –me fascinan las ruinas– y esa piedra todavía la conservo en mi casa de Sabarís, en Baiona, para que no se escape ningún recuerdo».

Travesía al centro del duelo

Tras la memoria íntima y personal, la otra cara de la moneda presente en «Viaje a la ausencia» es el duelo y, en este sentido, Almudena Solana considera que su nueva novela es en realidad «un empeño de encontrar la alegría en el duelo». En este sentido, la autora reflexiona que «en el éxito parece que todos nos miramos por encima del hombro, pero en el fracaso, en la tristeza, en el duelo, todos nos fundimos con todos. Sinceramente, creo que esta es una de las grandes esperanzas para el ser humano, el poder decir en esos momentos: ‘me reconozco en ti, todos vamos a pasar por esto’», destaca.

Alrededor de las «queimadas», el padre de Almudena Solana solía transmitir las cosas importantes a sus hijos y una frase que a la autora le quedó grabada fue la de «llevad la alegría a donde vayáis», es por esto que la escritora asegura: «Yo hoy le devuelvo en estas páginas esa enseñanza a mi padre, recordándolo con alegría», dice Solana.

Me hice escritora gracias a todas las visitas que hacíamos a la Biblioteca pública de Baiona

Otro de los paisajes que lectores y lectoras hallarán en «Viaje a la ausencia» es el arenal de A Ladeira, playa de Baiona que para la familia de Almudena Solana tiene especial importancia «y que defendemos con todas sus algas», señala, haciendo referencia a que «al contrario de lo que nos muestran las guías turísticas, transmitiendo que el paraíso son esas playas de azul turquesa, para mí la belleza también se encuentra en el agua oscura, en las algas, porque se trata de una playa llena de vida y de recuerdos».

Es precisamente en Baiona donde se da otro episodio clave para la futura novelista y periodista en la que finalmente se convertiría Almudena Solana. «Me hice escritora gracias a todas las visitas que hacíamos a la Biblioteca pública de Baiona, a donde iba cada verano y que sigo visitando. Una de las cosas que puedo agradecer a mis padres es que nos llevaban a la biblioteca como si fuera igual de ilusionante que ir a la feria, a los coches de choque y a comer churros. Ahí, acompañada de todos esos libros fue donde empecé a hacerme escritora», afirma.

A diferencia de sus anteriores novelas, Almudena Solana tiene claro que en su nuevo libro es en el que «menos ficción hay». Asimismo, la autora señala que «es el viaje más lejano que yo he hecho jamás, porque no hay mapas ni brújulas, hay alegría, hay futuro y reconocimiento, pero no hay geografía. Es un reconocimiento de lo vivido, es echar la vista atrás y encontrarme». En este sentido, Almudena Solana apunta que «seguro que muchas personas de mi generación se sentirán identificadas, porque los ‘boomers’ hemos crecido en un mundo lleno de sorpresas, porque había sorpresas en las pipas Facundo, en los detergentes... Y sabíamos pasar las horas sin nada concreto que hacer, indagando en nuestra imaginación. Es por esto que este libro también es un canto a esa infancia y adolescencia», concluye.